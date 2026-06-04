Chevrolet presentó en Argentina el nuevo Sonic

Chevrolet lanzó en Argentina el nuevo Sonic , un SUV compacto con el que buscará ganar participación en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado automotor. El modelo estará disponible desde junio en la red de concesionarios de la marca en dos versiones, Premier y RS , con precios que parten desde los $38.390.900 .

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La presentación regional se realizó en San Luis e incluyó un test drive de aproximadamente 700 kilómetros que unió esa provincia con Río Cuarto (Córdoba) y la muestra AgroActiva , en Armstrong (Santa Fe).

"Sonic inaugura un nuevo capítulo de Chevrolet en América del Sur, donde buscaremos crecer en volumen y participación ofreciendo el portafolio más amplio de SUVs y crossovers de la región", señaló a Mundo Motor Andrés Carfagna , director de Ventas de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El ejecutivo destacó que se trata de un proyecto global desarrollado con un uso intensivo de entornos virtuales, inteligencia artificial y herramientas digitales avanzadas, que dio como resultado "un SUV eficiente, tecnológico y con un diseño de impacto". Además, sostuvo que el vehículo apunta a clientes que buscan acceder a su primer SUV, combinando diseño, seguridad, tecnología y una propuesta de valor competitiva.

Diseño y dimensiones

El nuevo Sonic estrena la identidad global de diseño de los SUV de Chevrolet, inspirada en el Equinox EV. Entre sus rasgos distintivos se destacan la nueva versión del emblema "bowtie" en color negro, una suspensión elevada, un voladizo trasero alargado y una firma luminosa Full LED tanto delantera como trasera.

Sus dimensiones alcanzan los 4.228 mm de largo, 1.773 mm de ancho, 1.532 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.551 mm. El baúl ofrece una capacidad de 392 litros, mientras que el tanque de combustible es de 44 litros.

La gama se compone de dos versiones:

Premier , orientada a la sofisticación, con parrilla cromada, barras de techo color plata y tapizado beige Storm Sky.

, orientada a la sofisticación, con parrilla cromada, barras de techo color plata y tapizado beige Storm Sky. RS, con una propuesta más deportiva, que incorpora parrilla Black High Gloss, techo bitono negro, detalles oscurecidos y una ambientación interior exclusiva en color Jet Black.

Sonic interior

Motor y prestaciones

El SUV está impulsado por un motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros, que desarrolla 116 caballos de fuerza y 160 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

Según la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h, limitada electrónicamente.

El modelo estará disponible en seis colores: Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y Gris Urbano. Los tonos Azul Kinda y Plata Shark serán exclusivos de la versión Premier.

Tecnología y seguridad

Uno de los principales diferenciales del Sonic es la incorporación de la nueva generación de Chevrolet Intelligent Driving, un sistema de asistencias a la conducción que utiliza una cámara frontal de alta definición con un área de cobertura aproximadamente 40% superior a la de la generación anterior.

Entre los sistemas de seguridad se incluyen:

Alerta de colisión frontal.

Frenado autónomo de emergencia.

Asistencia de mantenimiento de carril.

Detección de peatones y ciclistas.

Indicador de punto ciego.

Control electrónico de estabilidad.

Seis airbags de serie.

La iluminación Full LED ofrece además un alcance hasta 19% superior respecto de sistemas convencionales. En la versión RS se suma el encendido automático de luces altas.

Directivos de Chevrolet

Conectividad y equipamiento

El interior incorpora el sistema Virtual Cockpit, que integra un tablero digital configurable de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas en una única superficie orientada al conductor.

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan:

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Wi-Fi nativo.

Plataforma OnStar.

Aplicación myChevrolet con funciones remotas.

Cargador inalámbrico para celulares.

Aire acondicionado digital.

Acceso por proximidad y arranque por botón.

Cámara trasera HD.

Control crucero y limitador de velocidad.

La versión RS agrega sensores de estacionamiento delanteros y traseros y sistema de estacionamiento automático.

Precios y financiación

El nuevo Chevrolet Sonic llegará a los concesionarios durante junio con los siguientes valores:

Sonic Premier: $38.390.900.

$38.390.900. Sonic RS: $39.690.900.

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros.

Además, Chevrolet anunció planes de financiación a tasa 0% en 12, 18 y 24 meses a través de GPAT Compañía Financiera, socio estratégico de la marca.

Fuente: Agencia DIB