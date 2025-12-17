Diputados se encamina a aprobar el primer presupuesto de Milei: ¿cuáles son sus claves?

En una sesión sin mayores contratiempos, el oficialismo avanza en la Cámara de Diputados en el debate de la ley de presupuesto 2026, una de las prioridades del Gobierno en el debut de las sesiones extraordinarias.

La Libertad Avanza sufrió hasta último minuto para alcanzar el quorum, pero pocos minutos después respiró tranquilo cuando, ya iniciado el debate, logró imponer su criterio para que, llegada la instancia del debate en particular de la iniciativa, se eluda la discusión puntual de cada uno de los artículos .

Uno de los más polémicos es el que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad . Ambas normas fueron suspendidas por el Gobierno pese a que fueron insistidas por ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial el año pasado.

A sabiendas del riesgo que podía correr en esa instancia, en el arranque de la sesión el oficialismo propuso, en la voz del jefe de bloque Gabriel Bornoroni, que la votación en particular se realice por capítulo y no por artículo. Una jugada pergeñada para eludir el tratamiento puntual del artículo 75, el que establece la derogación de las dos leyes de la polémica.

La oposición puso el grito en el cielo. “Esto impedirá que los diputados se expresen sobre los artículos en particular. Va a ser más engorroso. ¿Queremos que el debate sea a los empujones y sin nitidez o con transparencia?“, planteó Pablo Juliano (Provincias Unidas). Se sumó Germán Martínez, de Unión por la Patria. “Hay que ir a una votación por artículo a demanda de los legisladores; así se trabaja con el presupuesto. No hay que camuflarse más para perjudicar a los discapacitados, la comunidad universitaria y las escuelas técnicas".

Finalmente, el oficialismo impuso su criterio con 130 votos positivos frente a 112 negativos y una abstención. Tanto Pro como la UCR -a excepción de Karina Banfi, quien se abstuvo- apoyaron, como así también los bloques de MID, Elijo Catamarca, Independencia -que responde al gobernador Osvaldo Jaldo-, Innovación Federal (Misiones y Salta), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo, que responde al gobernador de San Juan Marcelo Orrego.

Todo encaminado

Los libertarios respiraron de alivio. Descuentan que, pasado este tramo difícil, no tendrán contratiempos para aprobar en general y en particular la iniciativa sobre la medianoche. Da por hecho que sumará el apoyo del flamante interbloque Fuerza del Cambio −que aglutina a Pro y de la UCR− y a los bloques provinciales a los que el Gobierno se encargó de endulzar con concesiones varias.

Por caso, a última hora de ayer accedió a incluir en el texto la promesa de que le girará a la ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación pactados en la Corte Suprema. Empero, los tiempos y los montos quedarán supeditados a la decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, más bajo que el valor actual. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.

