domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026 - 12:21

Cristina: "El objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva global de petróleo... A cara descubierta"

“Nadie puede negar que la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, escribió Cristina.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado 20 en el Sanatorio Otamendi.

"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación
Carbap pidió ayuda para los productores afactados por los incendios en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Carbap reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios

“En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de Estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a Estados Unidos generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados”, contextualiza la exmandataria.

Sobre el operativo mediante el cual Estados Unidos capturó al ahora expresidente venezolano Nicolás Maduro, “hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”.

Para la expresidenta, “resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta.

