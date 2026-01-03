Trump anunció la captura de Maduro en Venezuela y Milei celebró: "La libertad avanza"

Estados Unidos anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales. El hecho fue celebrado por el presidente Javier Milei , quien destacó que “la libertad avanza” .

En su publicación realizada en su propia red, Truth Social , Trump afirmó que “ los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro ”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El exmandatario estadounidense sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11, en Mar-a-Lago” , donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado. Esto será a las 13 de Argentina .

“Viva la libertad carajo”

Minutos después de que se conociera la noticia, el presidente Javier Milei reposteó en X una publicación del portal Infobae -Trump no hizo mención de la operación en la red social de Elon Musk- y escribió: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Muy poco tiempo después también replicó la noticia la senadora Patricia Bullrich, quien agregó “VENEZUELA SERÁ LIBRE”.

“Dictadura atroz e inhumana”

Recientemente, durante la cumbre del Mercosur, Milei reclamó una condena al régimen de Maduro en Venezuela. El país caribeño “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denunció Milei y calificó al Gobierno chavista como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.

En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”.

Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reiteró “el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

Ataque a gran escala

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un gran ataque sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 2, hora local (3 de Argentina) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. También reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

