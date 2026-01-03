Trump anunció la captura de Maduro en Venezuela y Milei celebró: "La libertad avanza"
El mandatario de EE.UU. señaló que, tras un ataque a gran escala, Nicolás Maduro “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”. Milei había calificado hace muy poco al gobierno venezolano como “una dictadura atroz e inhumana”.
Estados Unidos anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales. El hecho fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien destacó que “la libertad avanza”.
En su publicación realizada en su propia red, Truth Social, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.
El exmandatario estadounidense sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.
Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11, en Mar-a-Lago”, donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado. Esto será a las 13 de Argentina.
“Viva la libertad carajo”
Minutos después de que se conociera la noticia, el presidente Javier Milei reposteó en X una publicación del portal Infobae -Trump no hizo mención de la operación en la red social de Elon Musk- y escribió: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
Muy poco tiempo después también replicó la noticia la senadora Patricia Bullrich, quien agregó “VENEZUELA SERÁ LIBRE”.
“Dictadura atroz e inhumana”
Recientemente, durante la cumbre del Mercosur, Milei reclamó una condena al régimen de Maduro en Venezuela. El país caribeño “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denunció Milei y calificó al Gobierno chavista como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.
En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”.
Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reiteró “el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.
Ataque a gran escala
El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un gran ataque sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 2, hora local (3 de Argentina) de este sábado en la capital venezolana.
A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. También reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.