¿Crecimiento trucho? Por qué el Indec corrigió el índice y qué dicen los economistas

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundiera que el índice de actividad económica había crecido un 5% en septiembre en forma desestacionalizada (y 0,5% contra agosto) y que, además, había corregido al alza los resultados de los dos meses previos, estalló la polémica: ¿el organismo oficial modificó la metodología para evitar admitir que la Argentina entró en recesión?

La difusión del EMAE de 5%-0,5% fue la primera señal de alarma : la mayoría de las consultoras privadas había previsto una nueva caída, en línea con lo que venía ocurriendo en los mees previos.

Pero a esa sorpresa, le siguió la constatación de que el INDEC había elevado los resultados del EMAE de julio y agosto : el dato del primero de esos meses, que originalmente había dado una baja de 0,1%, apareció una corrección y pasó a mostrar un alza de 0,1%. Lo mismo con la medición de agosto, que registraba un 0,3% y quedó en 0,7% tras ser revisada.

La consultora Equilibra, que conduce Martín Rapetti, sacó una conclusión del efecto de los cambios: “de esta manera, la primera estimación del nivel de actividad del tercer trimestre 2025 arroja una expansión del 0,5% desestacionalizado”, de manera tal que la economía “evita la recesión y es probable que deje un arrastre estadístico positivo para 2026”.

de esta manera, la primera estimación del nivel de actividad del tercer trimestre 2025 arroja una expansión del 0,5% desestacionalizado, de manera tal que la economía evita la recesión y es probable que deje un arrastre estadístico positivo para 2026. de esta manera, la primera estimación del nivel de actividad del tercer trimestre 2025 arroja una expansión del 0,5% desestacionalizado, de manera tal que la economía evita la recesión y es probable que deje un arrastre estadístico positivo para 2026.

Es decir, según equilibra, el impacto fue evitar un índice negativo para evaluar la gestión económica de Javier Milei.

Las aclaraciones del INDEC

Los cuestionamientos se generalizaron al punto de que eMarco Lavagna, el director del Indec, salió a dar el punto de vista del organismo, en un comunicado oficial.

En cuanto a septiembre, puntualizaron que el análisis sectorial muestra que el desempeño se explica principalmente por la contribución de los últimos meses en Intermediación Financiera (en gran parte por el aumento de los servicios de intermediación asociados al crecimiento de préstamos y depósitos, tanto en bancos públicos como privados, y por comisiones bancarias). Otro de los subsectores que crecieron en el mes fueron los agentes y sociedades de bolsa, por el incremento en el volumen negociado de títulos públicos.

Y sobre los cambios retrospectivos, señalaron que el EMAE desestacionalizado se construye de manera indirecta, sumando los valores desestacionalizados de cada sector de actividad. En consecuencia, un incremento significativo en algunos sectores puede elevar el nivel agregado, incluso si los demás muestran variaciones más moderadas.

Además, detallaron que el método de desestacionalización utilizado históricamente aplica filtros móviles que recalculan la estacionalidad y la tendencia-ciclo cada vez que se incorpora un nuevo dato, lo que provoca inestabilidad en los últimos meses de la serie. La inclusión de un nuevo dato no solo implica estimar su valor desestacionalizado, sino también recalibrar los meses previos y la forma en que se distribuye la serie entre el componente desestacionalizado y el tendencia-ciclo.

Más críticas

Pero las explicaciones no convencieron del todo: Christian Buteler,economista y analista de mercados de perfil ortodoxo, consideró que “el ajuste del INDEC sobre los datos del EMAE previos, esta vez fueron algo superiores a lo que acostumbran ser”. E ironizó: “qué buenos números trajo el EMAE, la mayoría de los rubros crecen, además el INDEC ajustó para atrás la serie, julio y agosto también crecieron. O sea, mientras a vos te parecía que todo se hacía percha, en realidad la economía volaba”.

Juan Manuel Telechea, hizo hincapié en que, más allá de la aclaración, lo que el dato termina mostrando es que la actividad económica tradicional (construcción, industria, consumo mayorista, etc.) no está recuperándose. “Los que están traccionando son otros sectores (la intermediación financiera, la minería, el sector agropecuario y energético) que justamente impulsan la actividad, pero no tanto el empleo y el consumo”, sostuvo.

Haroldo Montagú, de la consultora Vectorial, consideró que “de los cinco puntos de crecimiento que muestra INDEC, dos corresponden a impuestos netos de servicios, una cuestión netamente metodológica, de cómo se mide el EMAE. Si lo que más crece de los 17 sectores, lo que explica dos puntos de cinco, es una cuestión metodológica, no podemos hablar de un crecimiento de 5 puntos”. En segundo lugar, el ex viceministro de Economía expresó que “la intermediación financiera es lo segundo que crece, pero crece en detrimento de otros sectores, no es que eso financia a la economía real. Es un sector que no genera valor, simplemente intermedia”.

Fuente: agencia DIB