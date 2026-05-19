martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 18:02

Gran Buenos Aires: el costo de la construcción subió 3,1% en abril, 30,2% en la comparación interanual

En lo que va de 2026, el indicador del Indec avanzó 10,1%, de acuerdo con el Índice del Costo de la Construcción (ICC).

Por Agencia DIB
Según el Indec, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% mensual.

Según el Indec, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% mensual.

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% mensual y acumuló un incremento del 30,2% interanual, según informó el Indec. En lo que va de 2026, el indicador avanzó 10,1%, de acuerdo con el Índice del Costo de la Construcción (ICC).

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que la variación mensual estuvo explicada por aumentos del 2,9% en el capítulo “Materiales”, del 3,1% en “Mano de obra” y del 3,3% en “Gastos generales”. Estos tres componentes conforman la estructura principal del índice.

En el caso de la mano de obra, el incremento respondió al acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), homologado a comienzos de abril, que impactó en las distintas categorías laborales del sector. Este ajuste también incidió en el capítulo de gastos generales, donde se incluye el ítem “sereno”.

Construcción

Por su parte, los gastos generales reflejaron actualizaciones en tarifas de servicios públicos, como electricidad, aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), además de incrementos en conexiones de agua, cloacas y gas autorizados por los organismos correspondientes.

Dentro de los materiales, se destacaron subas en productos plásticos (8,5%), aislantes (6,8%) y mesadas de granito (6,2%), mientras que algunos insumos mostraron bajas o menores variaciones, como ascensores (-0,9%) y hierro para la construcción (-0,4%).

En la comparación interanual, la mano de obra lideró los aumentos con un alza del 38%, seguida por los gastos generales (29,8%) y los materiales (22,5%). En el acumulado del año, estos capítulos registraron subas del 11,8%, 11,9% y 7,8%, respectivamente.

El ICC mide la evolución mensual del costo de la construcción privada de viviendas en el área del Gran Buenos Aires y releva precios de materiales, mano de obra y servicios asociados a la actividad. Según el Indec, el indicador no incluye el valor del terreno, los honorarios profesionales ni los gastos financieros, entre otros componentes.

Fuente: Agencia DIB

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