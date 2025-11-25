martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 17:22

Indec: la actividad económica registró en septiembre un incremento de 5% interanual

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el EMAE presentó un avance de 5,2% respecto del mismo período del año anterior, según el Indec.

Por Agencia DIB
La actividad pesquera registró un alza de 58,2% interanual, según el Indec.

En septiembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un incremento de 5% interanual, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,5% respecto de agosto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el componente tendencia-ciclo, en tanto, aumentó 0,1% en comparación con el mes anterior. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el EMAE presentó un avance de 5,2% respecto del mismo período del año anterior.

Según el organismo, trece de los sectores que integran el EMAE exhibieron variaciones positivas en la comparación con septiembre de 2024. Entre ellos se destacaron Pesca, con un alza de 58,2% interanual, e Intermediación financiera, con una suba de 39,7%. Este último sector fue además el de mayor incidencia positiva sobre el nivel general.

Las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler también aportaron de manera significativa al crecimiento del indicador, con un aumento de 5% interanual. En conjunto, estos sectores explicaron la mayor parte de la expansión registrada en septiembre, según los datos publicados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec.

Por el contrario, dos ramas de actividad mostraron caídas en la comparación interanual: Industria manufacturera, con una baja de 1%, y Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que retrocedió 0,7%. De acuerdo con el informe, ambos sectores restaron en conjunto 0,19 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE. (DIB)

Por  Agencia DIB