INDEC: el 5,1% de los trabajadores del país son mayores de 65 años

De acuerdo al INDEC, la cantidad de mayores de 65 años que trabajan creció más del 30% en una década. El Norte

En 2025, los trabajadores de 65 años o más representaron el 5,1% del total de ocupados en aglomerados urbanos del país, el segundo registro más alto de la década, Esta información del INDEC indica que desde 2016 el porcentaje de trabajadores de esa edad aumentó el 32,6%.

En los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, los que exhiben los mayores niveles de participación de personas de 65 años y más son CABA (7,6% del total), Gran Tucumán (6,5%) y Posadas (6,1%); y si bien la Provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje similar al de la Nación, en el Conurbano los índices son un poco más alto (5,4%), informó El Norte de San Nicolás.

El mercado laboral bonaerense En tanto, los grandes aglomerados del interior (como Mar del Plata, Bahía Blanca o San Nicolás) y las zonas rurales/pueblos, el porcentaje sube un poco más. Esto se debe a dos factores: por un lado, que en el interior suele darse un alto índice de cuentapropismo y empresas familiares, en las que los responsables siguen trabajando activamente más allá de la edad de jubilación. Por otro, muchas localidades tienen poblaciones más envejecidas de manera relativa, debido a la emigración de los jóvenes.

Detrás de esa cifra aparece un fenómeno cada vez más visible: jubilados que deben reincorporarse al mercado laboral para compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y poder afrontar gastos cotidianos.

Mientras en 2016 había alrededor de 517.000 ocupados de 65 años o más, en 2025 la cifra llegó a 686.160, lo que implica un incremento del 32,6%. Paralelamente, el informe detectó una tendencia inversa entre los jóvenes. Mientras más adultos mayores permanecen activos, disminuye la participación laboral de personas de hasta 24 años. Los trabajadores “senior” en detalle Casi la mitad de los ocupados de más de 65 años son cuentapropistas , el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 2016. “El crecimiento del cuentapropismo entre adultos mayores parece estar mucho más asociado a estrategias de supervivencia económica que a una búsqueda voluntaria de flexibilidad laboral”, advierte el informe de Politikon.

, el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 2016. “El crecimiento del cuentapropismo entre adultos mayores parece estar mucho más asociado a estrategias de supervivencia económica que a una búsqueda voluntaria de flexibilidad laboral”, advierte el informe de Politikon. Se calcula que, según INDEC, entre el 15% y el 20% de las personas mayores de 65 años se mantienen económicamente activas (es decir, trabajando o buscando activamente un empleo). Esta tasa de actividad es notablemente más alta en los varones que en las mujeres dentro de este mismo rango etario. Se estima que 1 de cada 4 hombres (el 25%) sigue trabajando, mientras que en las mujeres es el 11%. Los mayores de 65 años se concentran en el cuentapropismo (60%), la informalidad laboral (+35%) y la formalidad (+5%).

Las causas de seguir trabajando son por "necesidad económica" (la mayoría) o por "elección y expectativas de vida".

El 50% trabaja al menos 36 horas semanales. Fuente: Agencia DIB

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