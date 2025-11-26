miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 17:15

Indec: en septiembre cayeron 13,1% las ventas en los mayoristas, 0,8% en los supermercados

En los centros de compras -descontando el efecto inflacionario- registraron una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior, siempre de acuerdo con el Indec.

Por Agencia DIB
Fuerte retroceso de las ventas de los mayoristas, según el Indec.

Las ventas en los supermercados registraron en septiembre un crecimiento nominal del 23,8% interanual, totalizando $ 1,96 billones, según informó esta tarde el Indec. Sin embargo, en términos reales, el Índice de ventas a precios constantes mostró una baja del 0,8% frente al mismo mes del año pasado; -0,2% intermensual y +2,7% acumulado.

La actividad pesquera registró un alza de 58,2% interanual, según el Indec.

Indec: la actividad económica registró en septiembre un incremento de 5% interanual
El intercambio comercial alcanzó en otubre los US$ 15.107 millones, según el Indec.

Intercambio comercial: US$ 800 millones de superávit en octubre, US$ 112 millones menos que en 2024

En tanto, las ventas en el canal mayorista a precios constantes sufrieron una caída del -13,1% respecto del mismo mes del año pasado. Por último, las ventas en los centros de compras cuando se analizan las ventas a precios constantes -es decir, descontando el efecto inflacionario- registraron una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.

Respecto de los supermercados, en la comparación mensual, la serie desestacionalizada también reflejó una leve contracción: el indicador cayó 0,2% respecto de agosto, mientras que la tendencia-ciclo registró una baja de 0,4%. Entre los distintos rubros relevados, los mayores incrementos nominales se observaron en Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+53,4%), Carnes (+45,2%), Alimentos preparados y rotisería (+35,2%) y la categoría “Otros” (+34,8%). En cambio, segmentos tradicionales como bebidas, lácteos y limpieza crecieron muy por debajo del promedio general. El rubro almacén, el de mayor peso dentro de la canasta, avanzó 24,2% interanual.

Supermercados

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 44,1% del total de ventas, seguidas por las tarjetas de débito (26,4%) y el efectivo (16,2%). La mayor expansión interanual se dio en los “otros medios” -billeteras virtuales, QR y vales-, que crecieron 53,2% en la comparación anual, muy por encima del resto de las modalidades de pago.

El relevamiento también mostró el incremento de las ventas a través del canal online, que crecieron 34,8% interanual, aunque todavía representan solo el 3,5% del total. La operatoria presencial mantiene una participación dominante del 96,5% de la facturación de los supermercados.

Mayoristas

Las ventas de los autoservicios mayoristas registraron en septiembre una dinámica dispar según el tipo de medición. Mientras que el índice a precios corrientes mostró un incremento interanual del 7,9%, impulsado principalmente por los aumentos en los rubros Carnes, Panadería y Bebidas, el desempeño a precios constantes volvió a reflejar la debilidad del consumo: cayó 13,1% frente al mismo mes del año anterior y acumuló un retroceso del 7,4% en los primeros nueve meses del año. La serie desestacionalizada también marcó un deterioro, con una baja del 5,2% respecto de agosto.

Mayoristas

En términos de comportamiento por categorías, el grupo Almacén concentró el 43,4% del total de las ventas a precios corrientes, seguido por Artículos de limpieza y perfumería (26,4%) y Bebidas (11,8%). Los medios de pago mostraron una reconfiguración del consumo: mientras el efectivo y las tarjetas de débito registraron caídas interanuales del 6,8% y 21,2% respectivamente, las operaciones con “otros medios” -como billeteras virtuales y pagos con QR- crecieron 62,5% y ya representan casi un tercio del total facturado.

Centros de compra

En cuanto a los centros de compras, que registraron una caída interanual de 3,4%, entre los rubros, “Indumentaria, calzado y marroquinería” volvió a liderar con el 35,3% del total de ventas a precios corrientes, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (17,8%) y “Ropa y accesorios deportivos” (13,6%). No obstante, el rubro que más creció interanualmente fue “Diversión y esparcimiento”, con un sorprendente 130,3%, impulsado por la recuperación de actividades recreativas y el mayor flujo hacia salas de cine y espacios culturales dentro de los shoppings.

Fuente: Agencia DIB

Centros de compra

Kicillof habla ante el pleno de diputados y senadores. 

Kicillof busca cobrarle Ingresos Brutos a las operaciones financieras de Nación

