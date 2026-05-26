Turismo emisivo vs. receptivo: saldo negativo de más de 3 millones de personas en el primer cuatrimestre

Son más los argentinos que viajan al exterior que los turistas que visitan el país.

En abril se registró un saldo negativo de 447,2 mil visitantes internacionales, como resultado de 755 mil ingresos de no residentes y 1,2 millones salidas de residentes por todas las vías de acceso , según datos del Indec.

Del total de visitantes que ingresaron al país, 463,1 mil fueron turistas y 292 mil excursionistas, lo que implicó un aumento interanual de 8% en el turismo receptivo. El 51,8% de los turistas no residentes arribó por vía aérea, el 36,9% por vía terrestre y el 11,4% por vía fluvial o marítima. En cuanto a la procedencia, el 20,5% de los turistas receptivos residía en Brasil, el 16,4% en Uruguay y el 15,3% en Europa.

Por el lado del turismo emisivo, 764,8 mil de los viajeros residentes que salieron del país fueron turistas y 437,5 mil excursionistas, lo que representó una caída interanual de 15,7% en el total de visitantes.

El 71,7% de los viajes al exterior tuvo como destino países limítrofes. Dentro de ese grupo, Brasil concentró el 28,3% de las salidas, seguido por Chile con el 16,1% y Paraguay con el 12,3%. En relación con las vías de egreso, el 51,6% de los turistas residentes viajó por vía aérea, el 40,7% por vía terrestre y el 7,8% por vía fluvial o marítima.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, el turismo receptivo alcanzó los 2.188.900 turistas, mientras que el emisivo sumó 5.219.800, con un saldo negativo de 3.030.900 turistas en el período.

Fuente: Agencia DIB