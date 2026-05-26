Turismo emisivo vs. receptivo: saldo negativo de más de 3 millones de personas en el primer cuatrimestre

En abril se registró un saldo negativo de 447,2 mil visitantes internacionales, como resultado de 755 mil ingresos de no residentes y 1,2 millones salidas de residentes por todas las vías de acceso, según datos del Indec.
Del total de visitantes que ingresaron al país, 463,1 mil fueron turistas y 292 mil excursionistas, lo que implicó un aumento interanual de 8% en el turismo receptivo. El 51,8% de los turistas no residentes arribó por vía aérea, el 36,9% por vía terrestre y el 11,4% por vía fluvial o marítima. En cuanto a la procedencia, el 20,5% de los turistas receptivos residía en Brasil, el 16,4% en Uruguay y el 15,3% en Europa.
Por el lado del turismo emisivo, 764,8 mil de los viajeros residentes que salieron del país fueron turistas y 437,5 mil excursionistas, lo que representó una caída interanual de 15,7% en el total de visitantes.
El 71,7% de los viajes al exterior tuvo como destino países limítrofes. Dentro de ese grupo, Brasil concentró el 28,3% de las salidas, seguido por Chile con el 16,1% y Paraguay con el 12,3%. En relación con las vías de egreso, el 51,6% de los turistas residentes viajó por vía aérea, el 40,7% por vía terrestre y el 7,8% por vía fluvial o marítima.
En el acumulado del primer cuatrimestre del año, el turismo receptivo alcanzó los 2.188.900 turistas, mientras que el emisivo sumó 5.219.800, con un saldo negativo de 3.030.900 turistas en el período.
Fuente: Agencia DIB