jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 16:55

Maquinaria agrícola: cayó la venta de sembradoras, tractores y cosechadoras, según el Indec

De acuerdo con el Indec, en el tercer trimestre de este año una facturación de $ 691.805 millones, lo que significó un incremento interanual de 6,1%.

Por Agencia DIB
La venta de maquinaria agrícola, según el Indec.
La venta de maquinaria agrícola, según el Indec.

La industria de maquinaria agrícola registró en el tercer trimestre de este año una facturación de $ 691.805 millones, lo que significó un incremento interanual de 6,1%, según el Indec. Se trata de ventas de cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos, tanto nacionales como importados.

Más noticias
El titular del INDEC, Marco Lavagna. 

¿Crecimiento trucho? Por qué el Indec corrigió el índice y qué dicen los economistas
Novedades para los jubilados.

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Los tractores concentraron el mayor nivel de facturación del trimestre, con $ 257.932,3 millones, aunque mostraron una baja de 2,8% en comparación con el mismo período de 2024. Las sembradoras alcanzaron $ 140.708,3 millones y registraron una disminución de 7,4% en la comparación interanual, mientras que las cosechadoras sumaron $ 101.903,8 millones, con un aumento de 17,5%.

El segmento de implementos tuvo una facturación de $ 191.260,6 millones, lo que implicó un incremento interanual de 29%. Dentro de este grupo, las pulverizadoras -autopropulsadas y de arrastre- alcanzaron los $ 82.713,2 millones; los implementos de acarreo y almacenaje de granos, $ 22.465,9 millones; y el resto de los implementos, $ 86.081,5 millones.

Maquinaria Agrícola Indec

En cuanto a las unidades vendidas, el informe detalla que las sembradoras (548 unidades) registraron la mayor caída interanual, con una disminución de 30,2%. Los tractores (1.852) bajaron 14,7% y las cosechadoras (183) 0,5%. En contraste, las ventas de implementos mostraron un aumento de 1,3% respecto del mismo trimestre del año anterior.

El Indec también relevó la participación del origen nacional en el total de unidades vendidas. En el tercer trimestre, los implementos de producción nacional representaron el 82,6% del total de su segmento; las cosechadoras, el 82%; y los tractores, otro 82% sobre el volumen total comercializado.

Maquinaria agrícola: números del año

En el análisis acumulado enero-septiembre de 2025, la facturación total de maquinaria agrícola alcanzó 1,94 billones de pesos, lo que implicó un incremento de 42,4% interanual. En ese período, las cosechadoras lideraron las subas con 79,6%, seguidas por los implementos (72,2%), las sembradoras (21,0%) y los tractores (20,8%).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

¿Crecimiento trucho? Por qué el Indec corrigió el índice y qué dicen los economistas

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Indec: en septiembre cayeron 13,1% las ventas en los mayoristas, 0,8% en los supermercados

Indec: la actividad económica registró en septiembre un incremento de 5% interanual

Intercambio comercial: US$ 800 millones de superávit en octubre, US$ 112 millones menos que en 2024

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

Indec: el costo de la construcción registró en octubre un incremento mensual de 1,6%

Precios mayoristas: 1,1% de inflación en octubre y acumulan un alza de 21,3% en lo que va del año

Por qué cerró Whirlpool, el pronóstico de Paolo Rocca y el dolor de los despedidos

Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba de $ 4.800 y ahora define Milei

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La fábrica Whirlpool de Pilar. 

Por qué cerró Whirlpool, el pronóstico de Paolo Rocca y el dolor de los despedidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Lorena Villaverde (derecha), diputada y senadora electa, con la hermana del presidente, Karina Milei. 

Pese al escándalo narco, al final Lorena Villaverde sería senadora nacional