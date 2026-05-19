Indec: los precios mayoristas se dispararon 5,2% por la suba del petróleo y productos vinculados

Los precios mayoristas registraron en abril un aumento del 5,2% respecto del mes anterior y acumularon una suba del 30,8% interanual, según informó el Indec . En lo que va de 2026, el incremento alcanzó el 11,6%, de acuerdo con el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM).

El organismo precisó que la variación mensual del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo impulsada por una suba del 5,3% en los productos nacionales y del 2,5% en los importados. En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó 4,8%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un incremento del 4,8% en el mismo período.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% mensual y 30,8% interanual en abril Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados,…

Minutos después de las 16, el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de estos datos: “Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra . Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos porcentuales del nivel general”. Siempre de acuerdo con el ministro, “excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual”.

Mayoristas

Dicho por el ministro, dentro de los productos nacionales, los mayores aportes a la suba del nivel general provinieron del petróleo crudo y gas, los productos refinados del petróleo, las sustancias químicas, los alimentos y bebidas, y los productos de caucho y plástico. Estas divisiones explicaron gran parte del aumento del índice durante abril.

Al desagregar por rubros, los productos primarios registraron un incremento mensual del 9,8% en el IPIM, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica subieron 4%. En el caso de los bienes importados, la variación fue del 2,5% en el mes.

En la comparación interanual, los precios mayoristas mostraron subas del 30,8% en el IPIM, del 29,6% en el IPIB y del 30,9% en el IPP. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron el petróleo crudo y gas, los productos pesqueros y los refinados del petróleo.

En el acumulado del año, el informe indicó que el IPIM avanzó 11,6%, mientras que el IPIB y el IPP registraron subas del 10,3%. Los productos primarios lideraron los incrementos en este período, con alzas que superaron el promedio general.

Fuente: Agencia DIB