Coimas en la ANDIS: ya se investiga posible corrupción pública y Spagnuolo designó defensor oficial

La Justicia ya investiga posibles "maniobras de corrupción pública" que habrían tenido lugar en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) desde diciembre de 2023 a agosto de 2025 y que implicarán a la Droguería Suizo Argentina y otras firmas vinculadas a la provisión de medicamentos.

Coimas en la ANDIS: la Justicia confirmó que Spagnuolo borró mensajes de su celular

El fiscal federal Franco Picardi delimitó, en esa línea de trabajo, la "plataforma fáctica del caso", una vez levantado el secreto de sumario y en coincidencia con la decisión del extitular del organismo, Diego Spagnuolo , de designar en la causa un defensor oficial luego de que sus abogados renunciaran a su representación. Según informaron fuentes judiciales, Spagnuolo presentó un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado el abogado Hernán Silva.

En su dictamen, Picardi explicó que la investigación, por el momento, "se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS desde diciembre del 2023 a agosto del 2025". También a "la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables".

En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario , la fiscalía especula con que estos sucesos "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad". Parte de dicho esquema, "estaría dado por el rol que le cupo" a la Suizo Argentina "y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional".

La investigación se abrió por denuncia del abogado Gregorio Dalbón ante la difusión de una serie de audios de Spagnuolo filtrados por la prensa, en los que alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de funcionarios nacionales.

En los audios, Spagnuolo menciona a Eduardo "Lule" Menem, asesor del Ejecutivo, y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Por otra parte, la defensa de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, pidió la nulidad de la investigación en base al origen ilegal de esas grabaciones, un planteo que tiene que resolver el juez a cargo del caso, Sebastián Casanello. (DIB)