miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 22:56

ANDIS: Diputados emplazó a comisiones para interpelar a Karina Milei

Emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes a las 14.

Por Agencia DIB
La secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

La Cámara de Diputados resolvió este miércoles emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes a las 14, con el objetivo de debatir un conjunto de proyectos vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre ellos figura la iniciativa para interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, la moción fue presentada en el recinto por el diputado de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman y se aprobó a mano alzada, pese al rechazo del oficialismo.

La Comisión de Salud ya venía analizando pedidos de informes, proyectos de interpelación, una propuesta para dejar sin efecto las auditorías que dieron de baja pensiones por discapacidad y otra iniciativa de Juan Marino (UxP) destinada a reestructurar la conducción de ANDIS. Sin embargo, todas esas propuestas también tienen giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, del oficialismo, lo que hace imprescindible su dictamen.

Tal como ocurrió con otras iniciativas opositoras -como el pedido de una comisión investigadora por el caso del fentanilo contaminado-, Mayoraz evitaba convocar al cuerpo para tratar proyectos que comprometen a funcionarios del Gobierno. Por eso, el emplazamiento se convirtió en un paso clave para habilitar la discusión. En ese marco, recobró fuerza el relato del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien aseguró que el sistema de recaudación habría sido montado por la Droguería Suizo Argentina, la cual “pasaba la gorra” entre los laboratorios para que dejaran un 5% en concepto de retornos, porcentaje que en cierto momento se habría elevado al 8%. (DIB)

