Caso Adorni: confirman el viaje a Aruba en primera y las jubiladas declararon que el préstamo se lo dio el hijo de Viegas

La justicia recibió hoy un informe que confirma el viaje deManuel Adorni al Caribe, en primera clase. En tanto, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo , las dos jubiladas que aparecen como quienes le prestaron 200.000 dólares para comprar un departamento en Caballito declararon hoy en la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. La primera de ellas dijo que no conoce al funcionario y que fue su hijo, Pablo Feijó, quien llevó adelante la operatoria.

Las propiedades de Adorni: su escribana dijo que iba a pagar en cuotas sin interés y que no sabe de dónde salió el dinero

La confirmación del viaje llegó al juzgado de Ariel Lijo a través de la aerolínea LATAM,q ue indicó que los pasajes del jefe de Gabinete, su mujer Betina Angeletti y sus dos hijos que habrían costado US$ 5.800 . La información había sido omitida por Adorni en su conferencia de prensa del 26 de marzo, cuando dijo que el viaje en un avión privado a Punta del Este de febrero pasado era la primera vacación que tomaba desde que llegó al cargo. El viaje fue a fines de 2024 y principios de 2025. El dato aumenta la presión respecto a la justificación del patrimonio de Adorni, que había declarado depósitos por solo 45 mil dólares.

Con las declaraciones de Sbabo y Viegas, el fiscal Gerardo Pollicita terminó de escuchar a las cuatro mujeres que le prestaron dinero a Adorni , ya que el lunes pasaron por el juzgado Isabel Molina y Victoria María José Cancio, la comisaria retirada de la policía federal y su hija, agente en actividad y contadora en la fuerza, que le prestaron 100.000 dólares al funcionario, en este caso para adquirir el departamento de Parque Chacabuco.

Las dos mujeres que declararon hoy, indicaron fuentes del juzgado de Ariel Lijo, entregaron sus teléfonos para que los investigadores accedan a sus registros de llamadas, mensajes, audios y correos electrónicos vinculados a la causa.

El punto clave

Uno de los resultados más importantes de la jornada fue la confirmación de Viegas de que ella no conoce a Adorni, que ya había formulado a un periodista del diario La Nación. Pero a la vez, la mujer dijo que la operatoria se realizó a través de Feijó, su hijo, que conoce al jefe de Gabinete supuestamente porque sus hijos van al mismo colegio.

Sbabo se limitó a señalar que “no sabía nada sobre la operación ” inmobiliaria, según indicaron fuentes del juzgado al diario Clarin. “De todo se ocupó el hijo de Claudia ”, dijo la mujer.

Un aspecto resaltado durante la testimonial fue la falta de intereses aplicados a la hipoteca privada -lo que sí se hizo en el caso del prestamos de Molina y Ciancio, pero no realizó ninguna apreciación sobre ese punto. Viegas reiteró, en ese momento de la declaración, que “de todo se ocupó mi hijo”, quien tiene una empresa constructora y conoce a Adorni porque sus hijos comparten escolaridad.

Entre los datos proporcionados por Viegas, aportó que el Jefe de Gabinete le dio en garantía a Feijoo la venta del departamento de Parque Chacabuco. La fiscalía comenzó con la pesquisa sobre dicha información, para saber si efectivamente se encuentra a la venta. “Le dijo que cuando se venda, con ese dinero le va a pagar ”.

La extraña deuda con las policías

Cuando declararon Molina y Ciancio dijeron que fue la primera vez que participaban de una operación de ese tipo con la escribana Adriana Nechevenko, la escribana de Adorni. Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, Betina Angeletti, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

FUENTE: nota.texto7