"Basuras inmundas, delincuentes": Milei volvió a atacar a la prensa y apuntó contra el canal TN

Los periodistas tienen prohibido el ingreso a la Casa Rosada. Página 12

La frase "basuras inmundas" encabeza el virulento descargo que el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales contra los periodistas Luciana Geuna y Rolando Barbano y las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser "delincuentes" que han cometido un "delito grave".

El mandatario sostuvo que el comportamiento de los involucrados evidencia una "malicia" manifiesta y una supuesta complicidad por parte de la producción del medio.

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Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades.

CIAO! https://t.co/y7beSYjtGX — Javier Milei (@JMilei) April 25, 2026

Sala cerrada El mensaje se produce en un contexto de extrema tensión entre el Poder Ejecutivo y los profesionales de la comunicación que cubren la gestión libertaria, que tienen vedado el ingreso, por el momento, a la Casa Rosada.

El cierre de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de cercenar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios públicos. Fuente: Agencia DIB

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