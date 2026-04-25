"Basuras inmundas, delincuentes": Milei volvió a atacar a la prensa y apuntó contra el canal TN

La frase "basuras inmundas" encabeza el virulento descargo que el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales contra los periodistas Luciana Geuna y Rolando Barbano y las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser "delincuentes" que han cometido un "delito grave".
El mandatario sostuvo que el comportamiento de los involucrados evidencia una "malicia" manifiesta y una supuesta complicidad por parte de la producción del medio.
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Sala cerrada
El mensaje se produce en un contexto de extrema tensión entre el Poder Ejecutivo y los profesionales de la comunicación que cubren la gestión libertaria, que tienen vedado el ingreso, por el momento, a la Casa Rosada.
El cierre de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de cercenar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios públicos.
Fuente: Agencia DIB