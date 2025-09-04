Bahía Blanca: una lista tuvo que bajarse de las elecciones por llevar una foto equivocada en las boletas

La boleta con error de impresión de Bahía Blanca.

Una lista que iba a competir en las elecciones este domingo en Bahía Blanca debió retirar sus candidaturas, tanto en el ámbito local como en la Sexta Sección, debido a un error en la impresión de las boletas.

La agrupación “Es con Vos Es con Nosotros” llevaba como primera candidata a concejal a Sofía Bianconi y como aspirante a diputado al abogado Hernán González Becares.

Sin embargo, a tres días de las elecciones, la agrupación difundió un video en el que informó que no podrá participar de la contienda. El motivo: las boletas impresas llegaron con la imagen del influencer Kevin Kallister en el tramo local, en lugar de la de Bianconi. Aunque su nombre figura correctamente, la foto que aparece es la del creador de contenido gastronómico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HGBecares/status/1963656252271333710&partner=&hide_thread=false Bajamos la lista de Bahía Blanca. La lista esta oficializada por la junta electoral, pero tiene la foto de Kevin en lugar de la de Sofia. Predicamos honestidad, ética y lo practicamos. pic.twitter.com/NMpNSbPnBe — Hernan Gonzalez Becares (@HGBecares) September 4, 2025 Explica La Nueva, en un principio Kallister iba a encabezar la nómina de concejales, pero su postulación fue descartada porque no cumplía con el tiempo mínimo de residencia en Bahía Blanca requerido para presentarse a un cargo electivo. Ese lugar fue ocupado entonces por Bianconi.

En el video, González Becares se muestra visiblemente enojado frente a una pila de boletas mal impresas. “Tenemos mil kilos de boletas que no sirven, con la cara de Kevin Kallister y el nombre de Sofía Bianconi”, expresó. Y concluyó: “Son boletas inutilizables, así que lamentablemente quedamos afuera”. (DIB) GML

