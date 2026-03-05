jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 17:40

A un año de la inundación en Bahía Blanca homenajearon a Rubén Salazar y las hermanitas Hecker

Una gigantografía colocada en el ingreso a Daniel Cerri recuerda al joven que intentó socorrer a las dos niñas. Los tres fallecieron en la tragedia climática.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
BB Pilar Delfina Rubén
BB Cherri

A casi un año de la trágica inundación que vivió Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, una gigantografía colocada en el ingreso a la localidad de General Daniel Cerri recuerda a Rubén Salazar y las hermanitas Pilar y Delfina Hecker, todos fallecidos aquel fatídico viernes. En medio de la copiosa lluvia que azotaba la Ruta 3, Salazar intentó ayudar a las dos niñas para que no se las llevara la fuerza del agua acumulada en la carretera. Lamentablemente, los tres fallecieron en la tragedia.

BB Cherri

Homenaje público

La idea de realizarle un homenaje público a Salazar por su gesto solidario fue impulsada desde el primer momento por la familia de las hermanas Hecker. Este año, en febrero, tal como precisó La Nueva, la concejal Fabiana Úngaro presentó un proyecto de ordenanza para impulsar esa intención. La iniciativa destaca que Zalazar "intentó auxiliar a la familia poniendo en riesgo su propia vida en un contexto de altísima peligrosidad, demostrando un acto de valentía, solidaridad y compromiso con el prójimo que excede cualquier deber personal o profesional".

El proyecto propone reservar su nombre para la futura designación de espacios públicos, sitios o bienes municipales, como forma de reconocer a personas que hayan realizado aportes significativos o actos ejemplares, manteniendo viva la memoria de quienes dejaron una huella en la historia local.

