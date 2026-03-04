Bahía Blanca: prisión en suspenso para la consejera escolar que denunció falsamente haber sido violada

La Justicia condenó a la consejera escolar de Bahía Blanca , Fiorella Damiani , a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de falso testimonio agravado, por darse en causa criminal en perjuicio de dos inculpados.

El juez Ricardo Gutiérrez , integrante del Tribunal Oral Criminal Nº 1, también le impuso una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para declarar como testigo y reglas de conducta por tres años entre las que se encuentran constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, informa este miércoles la Agencia de Noticias Judiciales .

En el fallo, el magistrado detalló que “se acreditó que la imputada, en las oportunidades que fueron acreditadas, afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal -agravado por la intervención de dos sujetos- en el marco de la causa criminal”. “Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso, no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”, sigue el texto, citado por la Agencia de Noticias Judiciales.

La causa se inició en el año 2017, tras una denuncia por abuso sexual con acceso carnal radicada por Damiani, en la cual señalaba a dos personas que, más tarde, fueron detenidas. La mujer ratificó lo que había denunciado en tres oportunidades en sede fiscal y realizó una ampliación de los hechos.

En el año 2021, con los imputados ya privados de su libertad, Damiani mantuvo lo denunciado. Sin embargo, se le exhibieron videos obtenidos de los teléfonos celulares de los acusados, en los que la mujer confirmó ser la persona que se observa y dijo que el fragmento donde fue violada no estaba en esas grabaciones. Tras el análisis de las pruebas incorporadas, la fiscalía solicitó la libertad de los acusados, el sobreseimiento de los mismos y la concurrencia del delito de falso testimonio agravado por parte de Damiani, por lo que se solicitó su detención. Y si bien más tarde fue excarcelada, la causa se elevó a juicio para que los hechos sean analizados en debate oral y público.

Denuncia de violación en Punta Alta

Tal como informó la agencia DIB, Damiani está imputada de acusar en 2017 a dos jóvenes de haberla violado en Punta Alta, hecho que llevó a los hombres a una detención de casi una semana. El arresto se interrumpió porque uno recordó que tenía guardados en una aplicación unos videos de esa noche, en los cuales se observa que la relación entre los tres fue absolutamente consentida.

La joven afrontaba cargos por infracción al artículo 275 del Código Penal, que prevé penas de 1 a 10 años de prisión “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado”.

Hasta su detención, Damiani había declarado cuatro veces (una en comisaría y tres en fiscalía), la última ya con las dos personas a las que ella acusó tras las rejas, y siempre dijo que fue obligada a tener sexo con ambos. Durante la noche del hecho, incluso, se llevó el celular de uno de los jóvenes, con el supuesto fin de tomar el control del video, pero sin tener en cuenta que el otro hombre tenía en la nube una copia.

Fuente: Agencia DIB