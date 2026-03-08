Bahía Blanca: las mujeres que hace un año salvaron a quince bebés en medio de la inundación

Hace un año, Bahía Blanca padeció una de sus jornadas más tristes. Las lluvias provocaron una inédita inundación que arrasó la ciudad y alrededores. Entre los lugares más afectados estaba el Hospital Penna , más precisamente, el subsuelo, donde está el área de Neonatología.

En plena madrugada, un grupo de mujeres -dos médicas y once enfermeras- decidieron enfrentar la adversidad y salvar a los quince bebés prematuros que estaban allí. Una historia de valentía y profesionalismo que rescata La Nueva .

“Soy enfermera desde 2007. Trabajé en otra institución y en el Penna ya hace 11 años que estoy en Neonatología. Recuerdo que cuando comenzó a inundarse el sector del subsuelo yo ya había terminado mi jornada laboral, que es de 24 a 6, al igual que mis compañeras. Pero no pudimos volver a nuestras casas con nuestras familias: nos quedamos a evacuar a los bebés hacia algún lugar seguro . Estaba todo oscuro y nos alumbrábamos con los celulares. Solo sentíamos el agua en nuestros pies. Llamamos a las mamás que estaban en la residencia de madres, porque esa noche había 16 bebés pero no todas las madres estaban presentes", contó Luciana Marrero.

“No estábamos preparados. Nunca pensamos que iba a inundarse de esa manera , al igual que todo Bahía Blanca. A algunos bebés los llevamos a la residencia de madres y a otros a una habitación de pediatría, ambos lugares en pisos más arriba. Nosotras mismas sacamos a los bebés hacia otro sector del hospital, entre ellos una bebé que pesaba poco más de un kilo".

Luciana recuerda que eran 11 enfermeras y 2 médicas a cargo del sector de Neo en ese momento.

"La orden fue pura y exclusivamente nuestra, sin tener ningún protocolo de evacuación previo. Solo vimos que estaba entrando agua y no dudamos un segundo en evacuar a nuestros pacientitos. Algunas de las enfermeras se dedicaron a llamar a cada una de las familias de los bebés. A veces podíamos comunicarnos con nuestras familias, otras veces perdíamos señal. Con mis hijos por momentos estaba comunicada, por momentos se dificultaba, pero siempre confiando en que ellos iban a estar bien". Luciana tiene 4 hijos: Tomás de 21, Lautaro de 17, Santina de 14 y Abril de 10. Y ese día, estaban solos.

"Tomás fue el que ayudó a sus hermanos a salir de casa e ir hacia una parte más alta, ya que el agua entró muy rápido y llegó a 1,50 metros. Lautaro esa noche se había quedado en la casa de un amigo, familia a la que también tuvo que ayudar a evacuar. Mis hijos estaban solos porque mi marido, Mauro, a las 5 am ya había tenido que irse a trabajar. Mucha angustia cuando recuerdo ese día... pero con un final feliz: mis hijos se mantuvieron a salvo".

Evacuación de Amely rs La evacuación de Amely, tenía veinte días de vida y pesaba menos de un kilo. La Nueva

Un milagro llamado Amely

Cerca de las 16, cuando todo era incertidumbre, llegó el jefe del servicio, Ezequiel Tronbetta, con su vehículo particular para trasladar a una mamá con su bebé, a Luciana con Amely en su pecho -que había nacido con 27 semanas de gestación- a la médica Mariana Calahorra y la enfermera Clarisa Marcos.

"Llegamos hasta cierto lugar y no podíamos pasar por el agua. Después vino una ambulancia que tampoco pudo seguir destino y finalmente un camión del ejército: ahí sí pudimos llegar a la clínica de Osecac, donde continuaron la internación estos bebés. Los otros fueron trasladados más tarde, primero los más complejos".

Amely y Saira rs Amely, que cumplió un año el 15 de febrero, con Saira, su mamá. La Nueva

“Para mí las cosas se hicieron muy bien de parte nuestra y de todas las personas que nos brindaron una mano. Tengo compañeras que se vinieron a la tarde con el agua hasta el pecho para poder relevarnos. Somos un gran equipo y de eso no hay dudas. Todos nuestros pacientes llegaron a destino, se salvaron todas esas vidas que teníamos en internación y por eso estamos más que satisfechos. Lamentablemente tengo muchas compañeras que han sufrido secuelas post inundación y que no han vuelto a trabajar en Neo y la verdad es que no cambió nada, porque en el Hospital nos ubicaron en el mismo lugar que estábamos, en el subsuelo. Pero también entiendo que debe ser muy complicado y costoso construir algo desde cero.”

Luciana no sabe por cuánto tiempo la gente recordará lo que hicieron, pero sí está segura de se pudo visibilizar el trabajo que hacen todos los días las enfermeras y médicas cuando entran al servicio de neonatología y se ponen el uniforme.

Los nombres de salvadoras

Ese día Ruth Flores, Carolina Cari, Andrea Ávila, Clarisa Marcos, Luciana Marrero, Romina Moya, Rocío Lagos, Marianela Coronado, Valeria Chillemi, Belén Salazar, Mercedes Careddu y las médicas Mariana Calahorra y Sonia Scardapane se "pusieron la 10", priorizando evacuar como fuera a los bebés internados.

La foto de los enfermeros, médicos y el ejército saliendo del hospital y de Luciana Marrero, con la pequeña Amely adentro de su ropa, apoyada contra su pecho en medio de la evacuación, recorrió todo el país y se convirtió en símbolo de la inundación de Bahía Blanca. No eran solo médicos y una enfermera cargando a un bebé: era la imagen de entrega y coraje absoluta, del instinto de proteger la vida aun cuando la propia estaba en riesgo. En palabras de la propia gente, "esta foto fue la postal de la esperanza: la certeza de que, incluso en medio del agua y el miedo, había manos firmes y corazones dispuestos a salvar vidas".

El infinito agradecimiento de una mamá

Saira Delmiro hoy tiene 17 años y sonríe junto a su hija que el pasado 15 de febrero, cumplió un año. Pero cuando nació Amely tenía 16 y un embarazo que venía complicado.

"El 7 de marzo, yo estaba en mi casa, eran cerca de las 9 de la mañana, cuando me llegó un video de la Neo toda inundada. La primera incubadora que estaban sacando era la de Amely. Me asusté muchísimo, me agarró un ataque de nervios. Mi mamá no me podía calmar", recuerda con angustia.

Amely nació prematura, de 27 semanas. Su mamá empezó a tener contracciones a los 3 meses, cuando apenas tenía 18 semanas de gestación. "Me hicieron un cerclaje de urgencia (para evitar abortos o partos prematuros) pero igual no llegué a las 37 semanas. Empecé con contracciones el 14 de febrero porque tenía una infección urinaria que desencadenó el trabajo de parto y llegó Amely al mundo pesando 940 gramos. Estuvo 15 días con respirador y después con CPAP, oxígeno. Estaba mal, no tenía esperanzas de vida, me habían dicho pero a mí lo que me sirvió mucho fue aferrarme a Dios, nunca creí que no iba a sobrevivir".

Luciana Sandra y Amely rs Sandra y Amely, con Luciana, una de las heroicas enfermeras. La Nueva

En medio del caos, las comunicación de la evacuación de Amely nunca llegó. "Llegué al Penna a las 5 de la tarde y ahí me dijeron que mi bebé ya no estaba, que a las 4 la habían trasladado. Yo lloraba porque no entendía nada. No sabía qué era Osecac, me imaginaba que era Buenos Aires. Entonces el director de la Neo con otra enfermera frenaron una camioneta que nos trasladó hasta Sarmiento, pero no se podía pasar. Nos dejaron ahí y empezamos a caminar. Llegó mi tía y mi tío, pudimos hacer una cadena para pasar porque la corriente estaba terrible. Llegamos embarradas, mojadas. Me dijeron que la podía ver, pero tenía que cambiarme. Ese día fue la primera vez que la agarré en brazos. Fue lo mejor que me pasó, sentía que necesitaba ese reencuentro".

La vida continúa en Bahía Blanca

Neonatología hoy rs El sector de Neonatología sigue funcionando en el subsuelo del Penna. La Nueva

Hoy, un año después de la inundación, Saira cuenta que Amely siguió creciendo normal, que no quedó con ninguna secuela, más que el susto cuando llueve o hay viento.

"No me explico cómo se asusta tanto porque era muy chiquita, quizá de manera inconsciente recuerde ese día. Estoy muy agradecida con todas, más con Luciana, que la cuidó con su propia vida. No nos olvidemos que ellas también corrían riesgo y, aun sabiendo que su casa se inundaba, eligieron cuidar de los bebés. Hoy puedo decir que sobrevivió, que está bien, y que esa noche nos marcó para siempre".

