A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

El Canal Maldonado, a la altura del puente Don Bosco. Con 16 puentes se concretará la integración de Bahía Blanca.

Fue una madrugada que nadie olvidará en Bahía Blanca . Las lluvias torrenciales comenzaron a las 3.40. Tal era la intensidad que a las alrededor de las 8 de la mañana se activó la Alerta Roja, en unas pocas horas cayeron 300 milímetros.

En total fueron casi 400 milímetros en la mitad de un día, alrededor del 60% de lo que llueve en un año en la región. La lluvia no solo se dio en la ciudad, sino también en las cuencas altas de Sierra de la Ventana.

El río Sauce Chico , que tiene una respuesta muy rápida, recibió un aporte de agua descomunal y desbordó sus márgenes en minutos. Esta fue la corriente que, lamentablemente, alcanzó el vehículo donde estaban Pilar y Delfina Hecker (de 1 y 4 años) junto a su familia en la Ruta 3, cerca de General Cerri.

A su vez, el arroyo Napostá superó su capacidad de evacuación (unos 300 $m^3/seg$) y el canal aliviador Maldonado no dio abasto, provocando que el agua buscara sus cauces naturales antiguos, hoy urbanizados.

Para colmo, ese viernes 7 de marzo hubo también un fuerte viento del sudeste. Esto generó una crecida en el estuario que actuó como un "tapón" hidráulico: el agua de lluvia que bajaba por los arroyos y canales no podía desembocar en el mar, lo que hizo que el nivel del agua subiera aún más en los barrios cercanos a la costa y en Cerri.

Lo que el agua nos dejó

Bahía Blanca, castigada por la tormenta del 7 de marzo.

Ante todo, el saldo más doloroso fueron las 15 víctimas fatales. Más de 2.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares y alojarse en clubes de barrio y el Predio Ferial de la Corporación. Se estima que fueron unas 10 mil personas las que sufrieron daños materiales, desde pérdida de electrodomésticos y muebles hasta daños estructurales graves en sus viviendas.

Finalmente, los lugares más afectados en la región fueron: General Daniel Cerri (por el desborde del Río Sauce Chico); en el casco urbano de Bahía Blanca, los barrios más golpeados por el agua del arroyo Napostá fueron Barrio Thompson y alrededor de la Terminal; Villa Rosas y Villa Delfina, por estar en zonas bajas. Ingeniero White sufrió la combinación de la lluvia y la sudestada que impedía el drenaje hacia el estuario.

La recuperación

demolicion puente pampa central canal maldonado

A un año de la trágica inundación, el gobierno bonaerense presentó un balance de las obras y acciones del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, con una inversión histórica de $210.554 millones.

Sistema Hidráulico

Con una inversión de $113.554 millones, incluye la readecuación del Canal Maldonado, que triplicará su capacidad de 300 a 900 metros cúbicos por segundo. Esa obra se lleva a cabo en 6 etapas; la primera está en marcha y la segunda comenzó el miércoles pasado con la demolición del primer puente, el Pampa Central.

El Maldonado recorre 6 kilómetros y atraviesa sectores urbanos que van desde áreas destinadas a actividades productivas hasta zonas residenciales. La obra integral incluye la construcción de 16 puentes (vehiculares y ferroviarios), pasarelas peatonales y piezas modulares con espacios verdes en el nivel superior del canal, bicisenda y paseo lineal en berma, con gradas y rampas. De esta manera se logrará la integración de la ciudad rompiendo la barrera del Canal.

render canal maldonado

Después de la emergencia el gobierno bonaerense finalizó la restitución de terraplenes y limpieza del arroyo Napostá, se recuperó la circulación en 11 puentes sobre el Canal (incluidos los dos que había colocado el Ejército Argentino); se culminó la rehabilitación del partidor de aguas mediante su remoción y limpieza del material de terraplenes; así como la refuncionalización del sistema del Canal.

Demolición puente Pampa

Hospital Penna

Recuperación integral y refuncionalización de la guardia médica, neonatología, sala de máquinas y subsuelo, entre otras áreas. Actualmente se llevan adelante las obras de reconstrucción del Laboratorio y la reparación de cubiertas. La inversión total en el hospital es de $22.000 millones.

Infraestructura Urbana

Se destinó un fondo de $75.000 millones a reparar pavimentos, accesos, veredas, espacios públicos, desagües pluviales y recambio de red de agua y cloacas.

Ayuda inmediata

En un operativo de asistencia integral se desplegaron 560 efectivos policiales, 200 bomberos, helicópteros y vehículos. Se entregaron alimentos, elementos de limpieza, colchones, ropa, agua potable, elementos de primera necesidad y también insumos y materiales para la reconstrucción y mejoramiento habitacional. Se hicieron rápidas reparaciones en pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento barrial.

Se recuperó la infraestructura escolar dañada y se entregaron kits escolares y guardapolvos. Las clases fueron volviendo paulatinamente a partir del 15 de marzo, una semana después de la emergencia.

Más números de la asistencia

* El Banco Provincia otorgó financiamiento por más de 216 mil millones de pesos a Bahía Blanca y el resto de los partidos afectados del sudoeste bonaerense.

* Subsidios directos para 28.800 hogares de menores ingresos afectados que recibieron aportes no reembolsables de $800.000.

* Ayuda en inundaciones desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU): $773 millones

* Alivio Fiscal: ARBA realizó la exención por un año del Inmobiliario Urbano y del Impuesto Automotor para quienes demostraron afectación de sus vehículos.

