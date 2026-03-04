Bahía Blanca: el prófugo más buscado cayó por publicar videos en TikTok

Daniel Silva Beroiza hace seis años, cuando tenía 19. Le gustaba fotografiarse con armas y, en este caso, con un chaleco de la Policía.

Desde mediados de 2020, Daniel Pedro Silva Beroiza era el prófugo más buscado. Hasta este martes a la noche cuando fue detenido por la policía en un departamento de Viamonte al 1300, en Bahía Blanca . Y la pista la dio el propio delincuente al publicar un video en su cuenta de TikTok.

Según lo informado por La Nueva , Silva Beroiza -entonces de 19 años- integraba la banda del “poliladron” Carlos Octavio Meneses, quien en 2020 era subteniente de la Policía Bonaerense y encabezaba una organización dedicada a cometer "entraderas".

Daniel Silva Beroiza hace seis años, cuando tenía 19. Le gustaba fotografiarse con armas y, en este caso, con un chaleco de la Policía.

Meneses era el encargado de la planificación de los ilícitos, además de llevar a cabo la logística y el suministro de armas, municiones, chalecos y handies, entre otras cosas. A través de terceros, desde noviembre de 2019 , el policía planificaba y ejecutaba robos violentos a mano armada. También liberaba zonas a otros delincuentes.

El subteniente Meneses fue detenido en junio de 2020 , junto a dos cómplices, en un amplio operativo con nueve allanamientos. Sin embargo, Silva Beroiza -la joven mano derecha de Meneses- logró escapar.

Durante cinco años el prófugo fue inhallable. El 14 de junio del año pasado estuvo a punto de caer.

Cuando casi lo atrapan

Un dato llevó a la Policía a obtener una orden de allanamiento de urgencia en una vivienda de Almafuerte al 300, pero no pudieron capturarlo.

Trascendió que el delincuente habría escuchado la llegada de los efectivos a través de un handy -o alguien le avisó- y logró escaparse por los techos para luego ser "levantado" por una camioneta negra que manejaba una mujer.

En el domicilio allanado se secuestraron múltiples elementos de prueba, como marihuana, envoltorios con restos de cocaína, lo que corroboró la hipótesis de que seguía vinculado al narcomenudeo.

El video delator

allanamiento BB rs Armas, municiones, dinero y envoltorios para ensobrar cocaína. La Nueva

Pasaron los meses y el hombre más buscado de Bahía Blanca cayó en la tentación de las redes sociales. Estuvo prófugo hasta este martes a la noche cuando fue detenido por la policía en un departamento de Viamonte al 1300, en Bahía Blanca. Y la pista la dio el propio delincuente al publicar un video en su cuenta de TikTok.

Los investigadores advirtieron la actividad en la cuenta y con la orden del fiscal Mauricio Del Cero, se pidió a la compañía de internet el número de IP de la conexión. De esta manera se llegó al domicilio de Viamonte al 1.300 y tras unas horas de vigilancia, alrededor de las 21 del martes se realizó el allanamiento. Al verse rodeado, Silva Beroiza no opuso resistencia.

En el departamento 3 del segundo piso del edificio que el prófugo alquilaba por semana, la Policía secuestró dos pistolas Bersa -una calibre 22 y otra 9mm- municiones, una balanza de precisión y restos de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

Fuente Agencia DIB