viernes 13 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 21:37

Ian Moche donó su pelo para la confección de pelucas destinadas a niños con cáncer

El niño platense participó del evento "Pelazo" en el Hospital Garrahan. Es una jornada solidaria de recolección de cabello para los chicos y chicas en tratamiento oncológico.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Ian Moche donó su largo pelo para la confección de pelucas para niños en tratamiento oncológico. (Imagen de video/ Instagram)

Ian Moche tiene 12 años, es autista y activista por la concientización acerca de la neurodivergencia.
León Gieco cantó junto a Ian Moche la canción El Desembarco, en el marco del día de las personas con discapacidad. (Imagen de video)

Ian Moche, el niño platense con autismo que busca defender los derechos de las personas con esa condición y, como influencer, brega por una sociedad más empática, participó de la jornada solidaria "Pelazo" que realizó el miércoles el Hospital Garrahan.

El evento, abierto al público, busca recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para los niños que se encuentran en tratamiento oncológico.

Moche, muy feliz de haber podido donar su pelo, compartió un emocionante video en su cuenta de Instagram, en el que contó de qué se trata la convocatoria.

Quienes quieran donar, pueden seguir en redes sociales las cuentas de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.

Fuente: Agencia DIB

