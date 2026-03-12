Ian Moche donó su pelo para la confección de pelucas destinadas a niños con cáncer

Ian Moche donó su largo pelo para la confección de pelucas para niños en tratamiento oncológico. (Imagen de video/ Instagram) Ian Moche tiene 12 años, es autista y activista por la concientización acerca de la neurodivergencia. León Gieco cantó junto a Ian Moche la canción El Desembarco, en el marco del día de las personas con discapacidad. (Imagen de video)

Ian Moche, el niño platense con autismo que busca defender los derechos de las personas con esa condición y, como influencer, brega por una sociedad más empática, participó de la jornada solidaria "Pelazo" que realizó el miércoles el Hospital Garrahan.

El evento, abierto al público, busca recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para los niños que se encuentran en tratamiento oncológico.

Moche, muy feliz de haber podido donar su pelo, compartió un emocionante video en su cuenta de Instagram, en el que contó de qué se trata la convocatoria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asoc Profesionales y Técnicos del Garrahan (@gremio.apyt.garrahan) Con una alegría que despierta el espíritu solidario de cualquiera, Ian celebró su decisión de donar el pelo y agradeció a los peluqueros solidarios que lo atendieron, por cómo lo trataron y porque, al final, el nuevo corte le quedó "hermoso".

Quienes quieran donar, pueden seguir en redes sociales las cuentas de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Fuente: Agencia DIB

