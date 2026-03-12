Cañuelas: un policía fue captado por una cámara en una situación íntima en un cementerio

Un efectivo policial que trabaja en el Comando de Patrullas del partido bonaerense de Cañuelas fue sorprendido en un video mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer en un cementerio. El agente ya fue identificado y se le inició un sumario desde la institución.

Las imágenes, que fueron captadas el 7 de marzo por una cámara de seguridad, muestran al agente vestido con su uniforme, recostado en el pasto junto al patrullero que usaba ya que estaba en servicio. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el video y los datos de ubicación proporcionados por el GPS del automóvil fueron determinantes para identificar al policía involucrado.

En tanto, no trascendió la identidad de la mujer, aunque se confirmó que no forma parte de las fuerzas de seguridad. La grabación se viralizó en las redes sociales, causando un gran impacto en la localidad bonaerense de Cañuelas.

La causa causa por incumplimiento de deberes y malversación sigue abierta, mientras se espera la decisión final sobre la sanción que enfrentará el efectivo.

