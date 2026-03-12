Los vuelos a Tandil y Olavarría volverán este mes o el que viene, según la empresa

La empresa a cargo de la conexión aérea entre Buenos Aires con Tandil y Olavarría , cuyos servicios fueron discontinuados a finales del año pasado, anunció que esos tramos serán restablecidos pronto. "Es uno de los mejores destinos que tenemos para ofrecer", señalaron desde la firma.

Tal como recuerda El Eco de Tandil , en abril del año pasado la empresa Humming Airways puso en funcionamiento la conexión aérea entre Tandil y Buenos Aires. Luego de ocho meses en los que la empresa operó de forma regular una vez a la semana, en diciembre se decidió interrumpir el servicio por la temporada de verano. “Las empresas viajan muy poco en estas fechas, con lo cual ya notificamos que los vuelos comerciales se retoman en marzo con la frecuencia de siempre”, le dijo Francisco Simón Errecart , CEO de la empresa, al medio tandilense.

En comunicación con El Eco, Simón Errecart aseguró ahora que volverán a operar en las próximas semanas. “Entre marzo y abril retomamos”, dijo. “Estamos trabajando para poder comenzar lo antes posible, con la renovación de los acuerdos comerciales con las empresas y otras cuestiones”, aseguró, y añadió: “Viene todo muy bien. Creo que entre marzo y abril lograremos perfectamente cerrar todos los acuerdos y operar nuevamente”.

Según explicó Errecart, el año pasado hicieron contratos con empresas que terminaban a fin de año. “Ahora estamos renovando los nuevos paquetes. Tenemos entre el 70 y 80% de empresas que quieren renovar. Nos queda un último porcentaje que estamos terminando de cerrar”. “Nuestro modelo de negocios es a través de una preventa de pasajes a empresas y le damos cuponeras mensuales. Eso es lo que estamos terminando de cerrar y nos demoró un poco la salida. Pero obviamente que sigue. Es uno de los mejores destinos que tenemos para ofrecer”, sostuvo.

Tres Arroyos y Suárez

Tal como informó la Agencia DIB esta semana, la aerolínea Humming Airways proyecta iniciar en abril vuelos regulares desde Buenos Aires hacia Tres Arroyos y Coronel Suárez. La compañía presentará formalmente su esquema de conectividad este viernes a las 10 en la Cámara Económica de Tres Arroyos, mientras que el martes 17 realizará un encuentro similar en Coronel Suárez. En ambas presentaciones se detallarán los horarios y la logística del servicio, que buscará unir la región con la capital en unos 75 minutos, según informaron medios locales.

La programación en estudio contempla dos frecuencias semanales para este corredor regional. De acuerdo con la planificación actual, los lunes el vuelo partiría desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 11 y regresaría alrededor de las 13. En tanto, los miércoles la salida desde la terminal porteña sería a las 16.30, con retorno previsto a las 18.35.

Santiago Heidenreich e Isidro Borthaburu, representantes de la empresa, señalaron al diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos que también evalúan sumar una tercera frecuencia los viernes, decisión que dependerá de la respuesta de la demanda.

Fuente: Agencia DIB