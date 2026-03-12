jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 18:43

Caputo sobre el 2,9% de inflación: "Estamos en un proceso de corrección de precios relativos"

El ministro de Economía dio una serie de explicaciones en su cuenta de X para dar cuenta de la dinámica de los componentes del guarismo.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Archivo DIB.

Tras conocer la cifra de inflación de febrero difundida por el Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una publicación en sus redes sociales donde explicó por qué el guarismo - 2,9% - podría desacelerarse en los próximos meses.

El excanciller uruguayo Ernesto Talvi. 

"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación del excanciller uruguayo a su equipo
El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

Indec: una familia tipo necesitó $ 1.397.672 para no ser considerada pobre

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, escribió Caputo en su cuenta de X.

El ministro vinculó ese proceso con la evolución de la actividad económica. En ese sentido, señaló que la corrección es “fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”, y destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

“El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%”, detalló Caputo en su posteo, e hizo referencia a la desaceleración del IPC en relación a 2025: “La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba de 28,4% en los bienes y 43,4% en los servicios”.

Caputo también enumeró los ejes de la estrategia económica del Gobierno para sostener el posible proceso de desinflación que se iría dando en los próximos meses. “El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico”, apuntó.

De acuerdo al posteo, esas medidas traccionan para que la inflación continúe desacelerándose en los próximos meses y, según sus dichos, “permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”.

El dato oficial difundido por el Indec mostró que la inflación de febrero fue de 2,9%, el mismo nivel que en enero. De esta manera, el índice acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró un incremento de 33,1% en los últimos 12 meses.

Fuente: Agencia DIB

Un operario en una fábrica de termos. 

Una fábrica de baterías y otra de termos en crisis por las importaciones

