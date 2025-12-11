Bahía Blanca: el PRO votó con el peronismo y dejó a La Libertad Avanza sin conducción en el Concejo

La tensión que desde hace semanas marcaba la relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el sector del PRO alineado con Cristian Ritondo en Bahía Blanca terminó de estallar este martes. En una sesión clave del Honorable Concejo Deliberante (HCD) bahiense, los ritondistas votaron junto al peronismo para desplazar al libertario Mauro Reyes de la presidencia del cuerpo , un movimiento que selló la ruptura formal del acuerdo opositor a nivel local.

El conflicto venía creciendo desde fines de noviembre, cuando los concejales referenciados en Ritondo acompañaron al oficialismo en la aprobación de la ordenanza fiscal 2026 impulsada por el intendente Federico Susbielles . Aquel apoyo ya había encendido alarmas en LLA. El diputado libertario y excandidato a intendente Oscar Liberman había calificado el aumento tributario como “un impuestazo” y sugirió que un sector de la oposición “no acompañaba gratis”.

La situación llegó al límite con la votación de este martes. Con el respaldo de peronistas y ritondistas, Reyes fue removido y reemplazado por Gisela Caputo , quien había sido electa por LLA en septiembre pero rápidamente regresó al PRO. La jugada incluyó además cargos clave para dirigentes del mismo espacio: Gonzalo Vélez fue designado secretario del Concejo y Pablo Daguerre quedó al frente de la OMIC.

El cambio reconfigura el mapa político bahiense y profundiza la crisis interna de la oposición. Días atrás, Emiliano Álvarez Porte -referente de Ritondo- ya había marcado distancia del libertarianismo: “Estamos en el PRO, no en LLA. No sé de qué acuerdo hablan ni por qué deberíamos votar como ellos dicen”.

Paquete fiscal

El trasfondo del conflicto está ligado al paquete fiscal del intendente Susbielles. Todo comenzó con el pedido a las empresas del Polo Petroquímico para adelantar seis meses de tasas a fin de cubrir salarios municipales, medida que generó rechazo empresarial y político. Luego llegó la nueva ordenanza fiscal, que incluye una sobretasa a grandes compañías del Polo y aumentos que impactan en vecinos. Mientras LLA rechazó el proyecto, los ritondistas decidieron acompañarlo y facilitaron su aprobación.

La votación en el HCD terminó de cristalizar el reacomodamiento político. Desde sus redes, Liberman criticó con dureza la maniobra: “Concejales de Juntos, elegidos por La Libertad Avanza, votaron junto al peronismo para reemplazar a Reyes por Caputo”.

También acusó al PRO y al oficialismo de “hacer negocios con la Municipalidad como si fuera un botín” y calificó de “traidores” a los ediles que apoyaron la medida fiscal. Incluso señaló que sectores del kirchnerismo votaron contra uno de sus propios concejales para sostener la movida.

Contexto de tensiones

El quiebre en Bahía Blanca ocurre además en un contexto provincial atravesado por tensiones entre LLA y el PRO, luego de la aprobación de la ley promovida por Axel Kicillof para tomar deuda por 4.000 millones de dólares a cambio de ampliar cargos en el Banco Provincia, votación que dejó heridas internas en la oposición.

Con la presidencia del Concejo ahora en manos de Caputo y con cargos estratégicos adjudicados al sector ritondista, el acuerdo opositor que ordenó la política local durante el último año quedó definitivamente roto.

