Bahía Blanca: denunciaron a dos jóvenes que mataron una nutria a patadas y el repudio suma sanciones

Uno de los agresores, Bautista Bravo, se fotografió con el coipo o nutria criolla luego de matarlo a matadas.

El caso de dos jóvenes que mataron a patadas a un copio - una especie de nutria - en la ciudad de Bahía Blanca , generó gran conmoción en la comunidad, ya que filmaron el episodio y lo compartieron en redes sociales sin ningún tipo de pudor por el acto de violencia que llevaron a cabo, a su criterio, a modo de "gracia" .

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El hecho ocurrió durante la noche del viernes. El animal estaba en zona urbana, notablemente asustado , y los jóvenes, Bautista Bravo e Imanol Santerre. ambos oriundos de Huanguelén, lo patearon hasta matarlo, mientras grababan un video y realizaban desagradables comentarios.

“Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche” , dicen en el video. La secuencia muestra cómo el coipo recibe repetidas patadas y no logra escapar, mientras en el lugar también se escucha la voz de una mujer que les pide que se detengan, sin conseguir frenar la agresión.

El episodio fue repudiado en redes sociales y replicado por decenas de usuarios para escrachar a los agresores. El caso escaló al ámbito judicial, ya que la presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, Morena Loncaric, presentó la denuncia formal y acusó por maltrato animal seguido de muerte a los dos jóvenes que participaron del episodio.

La presidenta de Alianza Animal aseguró que no conoce personalmente a los jóvenes denunciados, pero afirmó que "se trata de dos personas de 18 años oriundas de Huanguelén, que este año se mudaron a Bahía Blanca para estudiar".

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Además, el Municipio anunció que se presentará como particular damnificado en la causa contra los dos jóvenes. Esta presentación implica que el Municipio busca tener participación activa en la causa, colaborar con la investigación y acompañar el avance judicial del expediente por maltrato animal seguido de muerte.

Embed NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA. TAMPOCO PARA LA INDIFERENCIA.



Somos una ciudad donde habitan la solidaridad , la empatía, la buena convivencia y la paz, lo demostramos sobradamente en los momentos más difíciles de su historia reciente.



Aquí en Bahia, nos cuidamos y protegemos… pic.twitter.com/EnBWsoYk2c — Federico Susbielles (@fsusbielles) June 9, 2026

La causa quedó a cargo de la fiscal Marina Lara, según informó el Secretario General de Fiscalía, Santiago Garrido. Los hechos investigados podrían encuadrarse en la Ley Nacional N.º 14.346 de Protección Animal y también en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Repudio del Colegio de Veterinarios bonaerense

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) se pronunció en las últimas horas sobre el episodio y expresó su repudio al accionar. "Ante el indignante hecho de violencia ocurrido en Bahía Blanca contra un coipo (Myocastor coypus), desde el #CVPBA queremos recordar la importancia del respeto y la convivencia con nuestra fauna silvestre", indicaron los especialistas.

"Los animales silvestres cumplen un rol fundamental en nuestros ecosistemas urbanos y naturales. Agredirlos, torturarlos y filmar su sufrimiento no solo demuestra una total falta de empatía, sino que constituye un delito penal", precisaron.

El CVBA aseveró que "el artículo 1° de la Ley 14.346 sanciona con pena de prisión a quien cometa actos de crueldad contra los animales", y afirmó que se suma a la denuncia que impulsan la organización y la municipalidad. De igual modo, instaron a la comunidad y especialmente a los jóvenes "a entender el valor de la vida y la biodiversidad", y pidieron: "Si presencias un acto de maltrato, involucrate y denunciá. No seas cómplice".

Embed “Bahia Blanca”:

Porque dos enfermos de la cabeza llamados Bautista Bravo e Imanol Santerre mataron a patadas a una nutria indefensa que estaba perdida, la acorralaron, filmaban mientras la pateaban y se reían cruelmente y se fotografiaron con el cadáver pic.twitter.com/4vx24O9EbQ — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) June 8, 2026

La UTN suspendió e inició un sumario contra uno de los jóvenes

La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) resolvió suspender preventivamente e iniciar un juicio académico contra Juan Bautista Bravo, uno de los jóvenes denunciados por el caso de maltrato animal seguido de muerte que se conoció tras la viralización de un video en el que se observa el ataque a un coipo, también conocido como nutria criolla.

Según precisó La Brújula 24, la medida fue adoptada por el Consejo Directivo de la casa de estudios a través de la Resolución N° 293/2026, fechada el 8 de junio, en la que se hace referencia al “comportamiento público” del estudiante y a los registros fílmicos publicados en redes sociales y medios digitales.

En el documento, la UTN sostuvo que los videos difundidos “evidencian” por parte de Bravo “la realización de actos de violencia y maltrato animal, seguidos de la muerte de un coipo, nutria criolla”. Además, indicó que los hechos se conocieron el sábado 6 de junio y dieron lugar a la actuación de oficio de la Fiscalía.

La resolución también expresa que la conducta atribuida al estudiante resulta “repudiable” e “impropia de un estudiante universitario”, además de señalar que causó indignación en la comunidad en general y, en particular, entre estudiantes de la carrera.

La universidad enmarcó la decisión en el Reglamento de Disciplina para Alumnos, Ordenanza N° 613, que prevé sanciones para estudiantes que incurran en conductas contrarias a la dignidad o ética universitaria. Según el texto, el Consejo Directivo consideró que no era necesaria una información sumaria previa, por tratarse de hechos “públicos y notorios”.

En paralelo, se dispuso la suspensión preventiva de Bravo como estudiante de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, donde cursa la Tecnicatura Universitaria en Programación, hasta tanto se sustancie el juicio académico y se determine la eventual sanción aplicable.

El Consejo Directivo también solicitó que, en la próxima reunión ordinaria, sus miembros eleven propuestas para conformar un Tribunal Académico, que será el encargado de intervenir en la situación planteada y evaluar la aplicación de una sanción disciplinaria.

La resolución será elevada al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional para su conocimiento, conforme a la reglamentación vigente.

Fuente: Agencia DIB