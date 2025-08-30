Axel Kicillof, sin filtro: "Lo que pasa en la Rosada es un mamarracho, al final gobiernan los Menem"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se sumó este sábado a la polémica por los audios atribuidos a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia. El mandatario provincial cuestionó a la Casa Rosada – “es un mamarracho” - , negó que el kirchnerismo esté detrás de la filtración y apuntó directamente contra el funcionamiento interno del Gobierno libertario: “Al final los que gobiernan son los Menem” .

“Si fuera una operación los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos” , señaló Kicillof en Radio Con Vos , aludiendo al comunicado del vocero Manuel Adorni , que señaló que si hubo espionaje a la hermana del Presidente sería un “escándalo sin precedentes” .

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se sumó este sábado a la polémica por los audios atribuidos a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia. El mandatario provincial cuestionó a la Casa Rosada – “es un mamarracho” - , negó que el kirchnerismo esté detrás de la filtración y apuntó directamente contra el funcionamiento interno del Gobierno libertario: “Al final los que gobiernan son los Menem” .

“Si fuera una operación los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos” , señaló Kicillof en Radio Con Vos , aludiendo al comunicado del vocero Manuel Adorni , que señaló que si hubo espionaje a la hermana del Presidente sería un “escándalo sin precedentes” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1961558600385716289&partner=&hide_thread=false En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

“El problema es el contenido”

Kicillof agregó: “El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya ‘kukas’, sino sería muy dudoso lo de Karina, que es con ‘k’ y no es ‘kuka’”, bromeó. Y agregó: “Veo que tienen filtraciones”.

En ese sentido, el gobernador marcó que “más allá de si son infiltrables o no” los principales funcionarios nacionales, lo que ocurre en la Casa Rosada es “un mamarracho”.

Embed - Axel Kicillof: "Al que votó a Milei lo cagaron" | Vamo a Calmarno

Luego del escándalo de los audios tomados de forma clandestina del extitular del Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la hermana del Presidente y a su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem, en las últimas horas se filtró una grabación en la que quien sería Karina Milei llama a “estar unidos” en medio de la interna libertaria. El periodista Mauro Federico anunció que tiene el audio completo de la reunión, de 50 minutos, y anoche hubo un encuentro de urgencia en la Casa Rosada presuntamente por este tema.

“Que Karina Milei muestre el currículum”

En ese “mamarracho” de la Casa Rosada, el mandatario bonaerense señaló a las figuras que rodean a Javier Milei en la gestión: “Terminaron diciendo que gobierna un ‘Caputito’ (por Santiago Caputo), primo del otro Caputo, sobrino del Caputo grande, todo macrismo químicamente puro; después Karina Milei, la hermana, que nadie la votó pero es ‘El Jefe’”.

Con tono crítico, remarcó que quienes eligieron al Presidente en realidad no sabían que la conducción quedaría en manos de su entorno más cercano. “El que lo votó a Milei se dio cuenta que, entre las estafas, lo votó a Milei pero la que manda es la hermana de Milei, que no tiene un currículum que muestre que esté preparada para esto. Ponele que es una espontánea también”, comentó sobre la secretaria general de la Presidencia, licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), pero que se dedicaba a la repostería antes de ingresar a las filas públicas.

“Hay cinco Menem en el Gobierno”

En ese marco, insistió con que Karina Milei no actúa sola sino bajo la conducción de Eduardo “Lule” Menem. “Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna ‘Lule’, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!”, lanzó Kicillof.

Y cerró con ironía: “¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem? ¡Hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban infiltrados o estaban camuflados, es una cosa muy rara lo que está ocurriendo. Yo llamo la atención: esto nos lleva a un destino calamitoso”. (DIB) MM