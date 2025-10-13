Axel Kicillof apura la recorrida de campaña y el kirchnerismo marcha a San José 1111

En la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, Fuerza Patria busca diversificar la estrategia para enfrentar, desde lo discursivo, al presidente Javier Milei . Mientras que desde el cristinismo apuntan a una movilización hasta la vivienda de su líder, el gobernador Axel Kicillof tiene su cabeza en sus recorridas “sin descanso” por la provincia de Buenos Aires.

Mientras el Gobierno Nacional celebra el "Día de la raza", en Provincia es el "Día de la diversidad"

En concreto, el espacio Argentina con Cristina hará una “caravana federal” hasta San José 1111, para mostrar su respaldo a la figura de Cristina Fernández en el marco del 17 de octubre. Allí habrá representantes del kicillofismo, este sector representado en el Movimiento Derecho al Futuro tiene en agenda otro acto.

“Efectivamente, está prevista una actividad, una caravana. Hubo una reunión de organización y hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política”, detalló este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , en conferencia de prensa.

Pero dejó en claro, además, que estudian realiza un acto en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón . “ Seguramente se haga algún tipo de homenaje . Lo estamos terminando de definir con el gobernador porque aparte se cumplen los ochenta años del 17 de octubre de 1945″, agregó Bianco.

Ante la chance de varias actividades, el mandatario provincial no tiene agenda oficial para el viernes 17 de octubre, aunque sí profundizará las recorridas en el interior y en el Gran Buenos Aires.

La agenda de Axel Kicillof

De hecho el martes el gobernador se trasladará a Coronel Rosales para visitar la planta Oiltanking, la mayor inversión energética del país, valuada en 500 millones de dólares, vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. Ese mismo día, viajará a Benito Juárez, donde supervisará la finalización del Centro de Desarrollo Infantil retomado por la Provincia tras el freno de Nación. Y recorrerá las obras de saneamiento ambiental por casi 3 mil millones de pesos, que reemplazarán basurales a cielo abierto.

El miércoles, Kicillof estará en Ezeiza, donde avanzan las obras de la Casa de la Provincia, con un 79% de ejecución y una inversión cercana a 3 mil millones de pesos. Más tarde, participará en La Plata del acto de premiación del programa “Futuro Memoria”, que reunió a más de 15 mil jóvenes de 127 municipios.

Un día más tarde, el jueves, continuará su agenda en Magdalena, donde visitará la Casa de la Provincia recientemente inaugurada, y luego en Berisso, donde recorrerá las nuevas instalaciones del Hospital Larraín. Finalmente, cerrará la jornada en La Plata, donde presentará el libro “El país que quieren los dueños”, del periodista Alejandro Bercovich, en el Teatro Metro. (DIB)