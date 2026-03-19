El director de la OMS lamentó la salida del país del organismo: "Argentina será menos segura"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , lamentó la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei de retirarse del organismo. "Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo . La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura ", afirmó durante una conferencia de prensa. Las declaraciones del titular de la OMS se dan al mismo tiempo de la publicación en el Boletín Oficial (BO) de la retirada del país del organismo .

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

Respecto a si la retirada argentina también supone su salida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, agencia regional de la OMS), el directivo etíope aseguró que "si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS" .

"Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas", señaló. Y además indicó que por ahora se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones .

Aunque el Gobierno de Milei anunció su salida efectiva de la OMS, la agencia sanitaria de la ONU considera que esa retirada no es todavía oficial hasta que sea debatida y posiblemente votada por su asamblea general de miembros, que se celebrará en mayo .

Oficialización

Por su parte, este jueves se oficializó el fin de la participación de Argentina en la OMS después de casi 78 años. La medida fue publicada en el Boletín Oficial (BO) luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal.

Según el texto del BO a la que tuvo acceso Agencia DIB, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, dio a conocer los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional.

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Allí se ve que la fecha de denuncia fue el 17 de marzo de 2025. Además, Paniego estableció que la relación con la organización terminó por disolverse el pasado martes, día en el cual el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.

En tanto, se indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, pero este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.

Febrero de 2025

El 5 de febrero de 2025 se había anunciado la decisión de Argentina de retirarse de la OMS cuando el presidente Javier Milei instruyó al entonces canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida, debido a las diferencias que el Gobierno tenía en relación a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.

“Junto al Gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”, informó en ese momento el vocero Manuel Adorni. Y agregó: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.

Adorni destacó en ese momento que la decisión le dará al país “una mayor flexibilidad para adoptar la política sanitaria al contexto mundial e intereses de la población”.

En tanto, desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado que afirmaba: “La OMS fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19”. Y continuaba: “Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”.

Fuente: Agencia DIB