Mar del Plata: el Puerto recuperó 1.600 metros de frente de muelle

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata recuperó 1.600 metros lineales de muelle.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata recuperó 1.600 metros lineales de muelle en el marco de un plan de ordenamiento y optimización de espacios orientado a mejorar la operatividad, reforzar la seguridad y generar más oportunidades de trabajo en el sector. La medida se complementa con gestiones para retirar buques inactivos -muchos de ellos abandonados desde hace décadas- que ocupaban áreas clave del puerto y afectaban tanto la logística como las condiciones laborales.

Según informó LU9 Radio Mar del Plata, desde el Consorcio precisaron que el incremento de superficie operativa se concretó entre 2025 y 2026, lo que permitió ampliar la capacidad para empresas pesqueras y de comercio exterior. En ese sentido, indicaron que el objetivo central es “recuperar gradualmente espacios de amarre” para brindar “más oportunidades de trabajo y también mayor seguridad” a trabajadores y compañías. Los 1.600 metros recuperados equivalen aproximadamente a una cuadra y media de muelle, con capacidad para alojar cerca de 15 buques en condiciones más ordenadas.

Uno de los ejes de la política portuaria es la remoción de los denominados buques inactivos, muchos de los cuales ya no tienen utilidad operativa. Desde el organismo los describieron como embarcaciones que, por distintos motivos, permanecían en el puerto local, algunas con propietarios identificados y otras vinculadas a empresas quebradas o procesos judiciales.

En varios casos, siempre según LU9 Radio Mar del Plata, se avanzó con alternativas como el desguace, la venta como chatarra o incluso el hundimiento controlado para su incorporación en parques submarinos. No obstante, remarcaron que cada intervención demanda una inversión económica significativa. El objetivo es evitar que el puerto vuelva a convertirse en un depósito de embarcaciones en desuso y consolidarlo como un espacio productivo vinculado a la industria pesquera.

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