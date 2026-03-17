Axel Kicillof apuntó al "acoso" del partido judicial contra Cristina

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py por la causa en que está acusada por el circuito de sobornos que pagaban contratistas del Estado, al tiempo que el gobernador Axel Kicillof salió a respaldarla y apuntó al “partido judicial” y al Gobierno de Javier Milei.

“El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra @CFKArgentina. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial”, aseguró Kicillof en un escrito en la red social X.

El apoyo del mandatario va de la mano del que realiza su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se sumó a la convocatoria “contra la injusticia”. Se espera que varios de sus dirigentes marchen hasta tribunales, junto a la militancia kirchnerista.

“Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular”, agregó Kicillof.

Cristina fue citada por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su testimonio dará inicio a la etapa de declaraciones indagatorias en el juicio conocida como “cuadernos” y que tiene 86 imputados. El delito que se le endilga es asociación ilícita en carácter de jefa y los 204 hechos de cohecho pasivo. Fuente: Agencia DIB

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