jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 18:49

"Es una oportunidad única que es soñada": un platense de 18 años fue becado por la NASA

Su nombre es Felipe Pujol y, a sus 18 años, hará dupla con otra adolescente misionera que los desafiará a elaborar una propuesta para llegar a Marte.

Por Martín Gainle
A sus 18 años, Felipe Pujol formará parte del programa United Space School de la NASA

A sus 18 años, Felipe Pujol formará parte del programa United Space School de la NASA

Un joven bonaerense fue seleccionado por la NASA para participar del programa United Space School, tras aplicar para la beca en el octubre pasado. Junto con otra adolescente oriunda de Posadas, Ana Paula Vega, viajará a los Estados Unidos para conocer la Universidad de Houston-Clear Lake y el Centro Espacial Johnson, donde se formarán en los estudios del espacio.

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Con tan solo 18 años, Felipe Pujol alcanzó esta meta gracias a su participación en distintas actividades extracurriculares, así como por la recomendación de sus profesores del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que le permitieron ser aceptado por la NASA ante su convocatoria de talentos juveniles. "Inicialmente me solicitaron mandar unas cartas de recomendación, junto a un currículum. Como me gusta mucho la ciencia, la física, la matemática, Yo hace varios años que ya vengo participando en olimpiadas de matemática o diferentes programas y concursos internacionales", cuenta el platense acerca de su llegada a la agencia especializada en materia aerospacial.

Un desafío particular

La visita de los jóvenes se extenderá durante dos semanas y estará orientada en realizar una maqueta de misión a Marte. "Primero se empieza desarrollando una serie de clases y tutorías con muchos profesionales e ingenieros físicos, que son o fueron en algún momento de la NASA, para después pasar a un proyecto en grupos donde se desarrolla esta arquitectura de misión. Una propuesta que después va a ser evaluada por un comité profesional", explica el seleccionado, quien a su corta edad reflexiona sobre la posibilidad de conocer el planeta rojo.

"Por supuesto que viajar allá, si todo fuese cómodo y pudiese viajar como un turista sí, pero no estoy seguro si lo haría de forma experimental, sin saber bien cómo puede salir. Requiere muchas cosas, pero por supuesto que lo considero."

El camino de un futuro profesional

"Yo por supuesto estoy muy emocionado, esto es una oportunidad única, que por supuesto es soñada, y creo que ahora mismo me preparo para poder sacarle todo el valor posible a esta experiencia increíble", asegura Felipe con entusiasmo que planea, para su regreso, comenzar sus estudios en la universidad pública. "Probablemente termine acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería que cuenta con la carrera de ingeniería espacial, que es la predilecta que yo vaya a seguir. También me gustaría, por supuesto, seguir formándome continuamente en el sector y quizás poder importar conocimiento, estar en Estados Unidos un tiempo, conocer el sector espacial y trabajar ahí es mi sueño."

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