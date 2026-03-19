Parlamento Juvenil Bonaerense: quiénes se pueden inscribir y cuándo cierra el plazo

La cartera educativa bonaerense comunicó que continúa abierta la inscripción para quienes deseen participar del Parlamento Juvenil Bonaerense , iniciativa impulsada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), a cargo de Flavia Terigi. El Programa tiene por objetivo promover espacios de participación juvenil, que favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos a partir del debate y el diálogo, tan necesarios en estos tiempos, en torno a distintos ejes.

En tanto, hasta el 10 de abril inclusive , está abierta la inscripción para que jóvenes de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la Provincia de Buenos Aires, se sumen a participar del Parlamento Juvenil Bonaerense. Deben hacerlo completando el siguiente formulario de Google: Parlamento_Juvenil_Bonaerense_2026 .

En el 2025, participaron de las distintas instancias del Parlamento Juvenil Bonaerense 72.117 estudiantes de 2.118 instituciones educativas , acompañados por 5.500 docentes .

El Parlamento Juvenil Bonaerense trabaja durante todo el año en la construcción de propuestas y consensos en torno a:

Inclusión Educativa;

Jóvenes y Trabajo;

Educación Sexual Integral;

Participación Ciudadana;

Memoria y Derechos Humanos;

Salud Mental;

Comunicación y Medios;

Educación Ambiental Integral.

Las acciones, programas y proyectos socioeducativos tienen por objetivos el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la revinculación, la permanencia con enseñanza y aprendizaje y el egreso siempre en vínculo con lo establecido por los Niveles y las Modalidades, así como la ampliación de los universos culturales, fundamentalmente en contextos socioeconómicos vulnerables.

A su vez, estrechan los vínculos entre las escuelas, las familias, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad mediante la elaboración e implementación de proyectos colectivos, que contribuyan a consolidar una ciudadanía democrática y participativa.

Las políticas socioeducativas en la Provincia de Buenos Aires ponen en valor la gran diversidad y riqueza geográfica, social y cultural de todo el territorio. Las propuestas se enmarcan en perspectivas situadas, locales y en conjunto con cada comunidad para posibilitar que todos los estudiantes vuelvan a la escuela, quieran estar en ella, permanezcan, aprendan y egresen.

Fuente: Agencia DIB