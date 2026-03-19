jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 19:02

Parlamento Juvenil Bonaerense: quiénes se pueden inscribir y cuándo cierra el plazo

En el 2025, participaron de las distintas instancias del Parlamento Juvenil Bonaerense 72.117 estudiantes de 2.118 instituciones educativas, acompañados por 5.500 docentes.

Por Agencia DIB
Sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense. (DGCyE https://abc.gob.ar/secretarias/areas)

Sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense. (DGCyE https://abc.gob.ar/secretarias/areas)

La cartera educativa bonaerense comunicó que continúa abierta la inscripción para quienes deseen participar del Parlamento Juvenil Bonaerense, iniciativa impulsada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), a cargo de Flavia Terigi. El Programa tiene por objetivo promover espacios de participación juvenil, que favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos a partir del debate y el diálogo, tan necesarios en estos tiempos, en torno a distintos ejes.

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En tanto, hasta el 10 de abril inclusive, está abierta la inscripción para que jóvenes de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la Provincia de Buenos Aires, se sumen a participar del Parlamento Juvenil Bonaerense. Deben hacerlo completando el siguiente formulario de Google: Parlamento_Juvenil_Bonaerense_2026.

En el 2025, participaron de las distintas instancias del Parlamento Juvenil Bonaerense 72.117 estudiantes de 2.118 instituciones educativas, acompañados por 5.500 docentes.

Embed - Vivo - Parlamento Juvenil Bonaerense 2025 - Encuentro Provincial

El Parlamento Juvenil Bonaerense trabaja durante todo el año en la construcción de propuestas y consensos en torno a:

  • Inclusión Educativa;
  • Jóvenes y Trabajo;
  • Educación Sexual Integral;
  • Participación Ciudadana;
  • Memoria y Derechos Humanos;
  • Salud Mental;
  • Comunicación y Medios;
  • Educación Ambiental Integral.

Las acciones, programas y proyectos socioeducativos tienen por objetivos el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la revinculación, la permanencia con enseñanza y aprendizaje y el egreso siempre en vínculo con lo establecido por los Niveles y las Modalidades, así como la ampliación de los universos culturales, fundamentalmente en contextos socioeconómicos vulnerables.

A su vez, estrechan los vínculos entre las escuelas, las familias, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad mediante la elaboración e implementación de proyectos colectivos, que contribuyan a consolidar una ciudadanía democrática y participativa.

Las políticas socioeducativas en la Provincia de Buenos Aires ponen en valor la gran diversidad y riqueza geográfica, social y cultural de todo el territorio. Las propuestas se enmarcan en perspectivas situadas, locales y en conjunto con cada comunidad para posibilitar que todos los estudiantes vuelvan a la escuela, quieran estar en ella, permanezcan, aprendan y egresen.

Fuente: Agencia DIB

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