jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 18:58

Fotomultas bajo sospecha: dan de baja a una empresa en Pilar por irregularidades

La Provincia dio de baja a la principal empresa de radares tras descubrir que compartía cuenta bancaria con la Universidad de San Isidro. El caso abre dudas sobre el manejo de fondos y anticipa una revisión del esquema en todo el territorio bonaerense.

Por Agencia DIB
Una auditoría oficial detectó irregularidades en la administración de los fondos provenientes de las fotomultas en Pilar.

Una auditoría oficial detectó irregularidades en la administración de los fondos provenientes de las fotomultas en Pilar.

pilar

Un nuevo foco de controversia se abrió en el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, esta vez con epicentro en el municipio de Pilar. Una auditoría oficial detectó irregularidades en la administración de los fondos provenientes de infracciones de tránsito y derivó en la baja de la principal empresa prestadora del servicio.

Más noticias
El gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) 22 equipos viales pesados.

ABSA: primera incorporación de maquinaria vial pesada en su historia
El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata recuperó 1.600 metros lineales de muelle.

Mar del Plata: el Puerto recuperó 1.600 metros de frente de muelle

El dato que encendió las alarmas fue la coincidencia de una misma cuenta bancaria (CBU) entre la firma encargada de operar los radares y la Universidad de San Isidro, institución que debía cumplir un rol de asistencia técnica.

La superposición fue identificada en documentación oficial de pagos y generó sospechas sobre la transparencia del circuito de recaudación.

pilar

Frente a este hallazgo, el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió excluir a la empresa del registro de proveedores, en una medida que no solo impacta en Pilar, sino que podría extenderse a otros distritos donde rigen convenios similares.

Los ingresos de las fotomultas

El esquema vigente de fotomultas establece que los ingresos se distribuyen entre el municipio, la Provincia, la empresa operadora y la universidad interviniente.

Sin embargo, la utilización de una misma cuenta contradice ese modelo y pone en cuestión la independencia que deben tener las casas de estudio en estos acuerdos.

El convenio en Pilar había sido firmado por el intendente Federico Achával bajo un formato replicado en distintos municipios, donde universidades participan como respaldo técnico. Este mecanismo ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones, ya que en algunos casos permite a las empresas operar bajo estructuras que reducen su carga impositiva.

Tras la detección de las inconsistencias, la Provincia notificó a los municipios que mantienen contratos de este tipo y avanzó con una revisión más amplia del sistema. El objetivo es determinar si existen prácticas similares y garantizar la trazabilidad de los fondos recaudados.

El caso se suma a otras investigaciones judiciales en curso sobre el manejo de infracciones de tránsito, en las que se analizan posibles maniobras de recaudación irregular, intermediación indebida y desvío de dinero. En ese contexto, lo ocurrido en Pilar podría marcar un punto de inflexión en un esquema que desde hace tiempo se encuentra bajo sospecha.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

ABSA: primera incorporación de maquinaria vial pesada en su historia

Mar del Plata: el Puerto recuperó 1.600 metros de frente de muelle

Tres Arroyos: el Concejo Deliberante postergó el tratamiento de un convenio para la vuelta de los vuelos comerciales

Investigan detalles del viaje de Adorni a Punta del Este y suma otra polémica por una casa en un country

Mauricio Macri relanzó el Pro para competir en 2027: "Somos el próximo paso"

El director de la OMS lamentó la salida del país del organismo: "Argentina será menos segura"

Sturzenegger denunció una "mafia del Turismo" en Provincia y salieron a cruzarlo

Un diputado de Trenque Lauquen se hizo mandar un rifle al Congreso y se armó revuelo

A 50 años del golpe de 1976, una encuesta revela qué piensan los argentinos de la dictadura

Conflicto por el cierre de FATE: la Provincia prorrogó por 15 días más la conciliación obligatoria

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mauricio Macri en el Consejo Nacional del Pro en Parque Norte. video

Mauricio Macri relanzó el Pro para competir en 2027: "Somos el próximo paso"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) 22 equipos viales pesados.

ABSA: primera incorporación de maquinaria vial pesada en su historia