Axel Kicillof apuesta a tener esta semana un paquete de leyes económicas clave

La semana que arranca, corta por el feriado del lunes, puede ser clave para el futuro de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Es que en el primer día hábil Diputados buscará sacar el dictamen por el endeudamiento y el miércoles aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, algo que ese mismo día intentará sancionar el Senado .

El proyecto de financiamiento, para el que el oficialismo necesita dos tercios de manos a favor en ambas cámaras para ser aprobado, tiene dos grandes solicitudes de deuda y se ha convertido en “la madre de todas las batallas” para el gobernador Axel Kicillof . De hecho, sus funcionarios deslizaron que necesita de su aprobación para poder afrontar los gastos salariales próximos.

Un artículo autoriza a tomar deuda por hasta US$ 1.045 millones y otro por hasta US$ 1.990 millones. Además de una emisión de letras por US$ 250 millones y dos autorizaciones a empresas del estado. Una para Centrales de la Costa, por hasta US$ 150 millones y otra para AUBASA por hasta US$ 250 millones. Los fondos están orientados a refinanciar pasivos y garantizar la continuidad de las obras de infraestructura en toda la provincia.

Pero la clave, o mayor discusión, pasa por el artículo 3 que indica que se va a crear el “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal” y que el mismo se compondrá de un 8% de la deuda que logre colocar la administración central bonaerense. Es decir que si a lo largo del año toma menos deuda de lo previsto, lo que llegaría a los intendentes sería menor.

Los alcaldes, de la oposición pero también del peronismo, no quieren atar la llegada de fondos a la toma de deuda. Y la Provincia estaría a esta altura dispuesta a trabajar en un monto fijo, lo que podría destrabar este proyecto. Es que varios intendentes advierten que no cuentan con fondos suficientes para afrontar sueldos y aguinaldos, y exigen certezas antes de acompañar el proyecto oficial.

Pero el FIM no es el único punto en discusión. Detrás de ese debate se superponen conversaciones por cargos. Como informó Agencia DIB, están sobre la mesa los famosos cargos para la oposición (directorio de empresas del Grupo Bapro, en el propio Banco, Tribunal Fiscal, el Consejo Federal de Educación).

Presupuesto y Ley Fiscal

Más allá del endeudamiento que se debatirá el martes en comisiones para intentar llevar un día después al reciento, lo concreto es que el miércoles Diputados convocó a sesión para las 14 para debatir el Presupuesto y la Ley Fiscal, mientras que el Senado lo hará a las 19.

La vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, aceleró el cronograma para que el miércoles pueda votarse el paquete completo. A diferencia del Presupuesto, la autorización de deuda requiere dos tercios de los presentes en ambas cámaras: 62 votos en Diputados (el peronismo tiene 37) y 31 en el Senado (el PJ suma 21).

El Presupuesto 2026 ronda los 43 billones de pesos frente a un ejecutado de este año que treparía a los 36 billones, de acuerdo a lo indicado por el ministro de Economía, Pablo López. El proyecto prevé una inversión de capital de 3.2 billones de pesos, promoción y asistencia social por 1.7 billones de pesos, salud por 1.7 billones, 1.3 billones para educación y 1.4 billones para seguridad y servicio penitenciario. Por el lado del sector productivo estiman inversiones de 60.000 millones de pesos. Además la ley fiscal incorpora una baja nominal en la patente y no prevé incrementos reales en el resto de los impuestos. (DIB)