miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 08:47

La Provincia colocará carteles sobre la distancia a Malvinas en edificios públicos y parques

El decreto del gobernador Axel Kicillof se enmarca en las políticas provinciales destinadas a fortalecer la memoria colectiva.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof y las Islas Malvinas.&nbsp;

Axel Kicillof y las Islas Malvinas. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la colocación de señalética informativa en todos los inmuebles donde funcionen organismos públicos y en las áreas naturales protegidas o parques provinciales, con el objetivo de indicar la distancia existente entre esos lugares y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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La medida fue oficializada mediante un decreto del gobernador Axel Kicillof y se enmarca en las políticas provinciales destinadas a fortalecer la memoria colectiva y el reclamo de soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur.

Según establece la norma publicada en el Boletín Oficial, cada dependencia deberá instalar una placa en sus accesos principales, en un lugar visible para trabajadores y visitantes. La señalética deberá incluir el nombre del establecimiento y la distancia que lo separa de Puerto Argentino, tomando como referencia los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Además, cada organismo será responsable de la impresión de los carteles, siguiendo un modelo único aprobado como anexo del decreto.

Malvinas Siempre Cerca

La iniciativa amplía el alcance del programa “Malvinas Siempre Cerca”, una propuesta educativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación que ya se aplica en escuelas bonaerenses mediante la colocación de carteles que indican cuántos kilómetros separan a cada establecimiento de las islas. Posteriormente, la experiencia también fue extendida a los centros universitarios que integran el programa provincial Puentes.

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial destacó que la Cuestión Malvinas constituye una causa histórica, jurídica, política y cultural permanente para la Nación Argentina. En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y considera su recuperación como un objetivo permanente e irrenunciable.

La normativa establece además que la instalación de cada cartel deberá realizarse mediante actos públicos con participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, vecinos, autoridades provinciales y municipales.

Finalmente, el Ejecutivo invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa y replicar la medida en sus respectivas jurisdicciones.

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