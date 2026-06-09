El PJ bonaerense, de la mano de Kicillof, lanzó una campaña de "afiliaciones masivas"

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de “afiliación masiva” para ampliar el padrón y aumentar la participación ciudadana. La iniciativa fue presentada a través de un video difundido por el gobernador Axel Kicillof y el secretario general, Mariano Cascallares, impulsor de la herramienta digital que permitirá realizar el trámite de preafiliación.

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La iniciativa consiste en una preafiliación que se hace a través de un formulario online , aunque después el trámite debe completarse en una sede partidaria de manera presencia. “Estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que nuestro partido se amplíe, contenga todo, sea más participativo y abierto”, expresó Kicillof.

La campaña quedó inaugurada con el video del gobernador, compartido por las redes sociales oficiales del PJ bonaerense, que se filmó en la casa de Gaspar Campos . Se trata de la última morada del Juan Domingo Perón , ubicada en Vicente López , y que hoy pertenece al PJ.

Pero además, la fecha elegida no fue casual . El lanzamiento coincidió con el 70° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y del asesinato del general Juan José Valle , episodios emblemáticos de la Resistencia Peronista posteriores al Golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.

“Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que nada hay más peronista que la resistencia, y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos”, afirmó el gobernador. Y añadió: “La afiliación es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad, compromiso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BonaerensePJ/status/2064330680406839419&partner=&hide_thread=false 9 de junio, fecha especial para el sentimiento del pueblo argentino ya que se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suarez y el asesinato del general Juan José Valle, héroes todos de la Resistencia Peronista.



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La estrategia del PJ bonaerense

El video combina imágenes históricas del peronismo con registros de movilizaciones populares, actos partidarios y militancia territorial. Sobre ese recorrido audiovisual aparecen Kicillof y Cascallares convocando a fortalecer la estructura partidaria mediante nuevas afiliaciones.

El lanzamiento forma parte de la estrategia impulsada por Kicillof desde que asumió la presidencia del PJ bonaerense. Entre los objetivos planteados por la nueva conducción figura ampliar la base de afiliados, incorporar jóvenes y revitalizar una estructura partidaria que, según distintos diagnósticos internos, presenta un padrón envejecido y necesita sumar nuevos militantes.

“El héroe individual no existe: somos junto con el otro. Decía un gran peronista: ‘No se puede ser feliz en soledad’. Unite al PJ de la Provincia de Buenos Aires. Acompañá y sentite acompañado”, cerró el mensaje de Kicillof.

Fuente: Agencia DIB