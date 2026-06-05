viernes 05 de junio de 2026
5 de junio de 2026 - 15:09

"Se va un héroe argentino": Kicillof despidió al Indio Solari

El gobernador bonaerense, que se definió como un ricotero, homenajeó al músico durante un encuentro de mujeres en Ensenada.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof durante el encuentro de mujeres.

Axel Kicillof durante el encuentro de mujeres.

Más noticias
El ministro de Economía, Luis Caputo. 

Caputo: "Aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente"
El complejo turístico de Chapadmalal.

Presentan un proyecto de ley en el Senado de la Nación para que la Provincia se haga cargo de Chapadmalal

Antes de iniciar su discurso en el marco del V Congreso por la Igualdad, Kicillof pidió un momento para recordar al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. Despedimos al Indio y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”, expresó con la voz entrecortada y visiblemente conmovido.

El gobernador sostuvo que la muerte del Indio representa una pérdida cultural para la Argentina y destacó la influencia que tuvo sobre distintas generaciones. “Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, continuó durante distintos pasajes de su discurso.

Asimismo, consideró que el Indio “nos deja banderas”, que se resumen en tres. “Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, planteó.

Finalmente, pidió a los presentes un aplauso colectivo en homenaje al artista fallecido. “No podíamos dejar de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer con un aplauso al Indio Solari”, concluyó en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, locación elegida para el encuentro de mujeres.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Caputo: "Aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente"

Presentan un proyecto de ley en el Senado de la Nación para que la Provincia se haga cargo de Chapadmalal

Axel Kicillof bajó línea y le pidió a su Gabinete que no vaya al Mundial

Kicillof y Costa encabezaron la apertura de la Expo FITBA 2026 en el Teatro Argentino de La Plata

Chapadmalal: pasan a disponibilidad a trabajadores y la Provincia salió al cruce

Lanzado Ferraresi, el PJ suma más nombres a la sucesión de Axel Kicillof

La última entrevista del Indio: "A la muerte no le tengo ningún miedo"

El Indio Solari y su fascinación por la Villa Epecuén

A 25 años de la última "misa ricotera" en el mítico Chateau Carreras

De Skay a la UNLP: las despedidas al Indio Solari en las redes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Provincia actualizó el valor de las becas para programas de niñez y adolescencia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

video

La última entrevista del Indio: "A la muerte no le tengo ningún miedo"