Con solo 10 años, llenó una plaza de Cañuelas para intercambiar figuritas: la historia de Lolo Arce

Lolo Arce en la Plaza Belgrano de Cañuelas, durante el primer encuentro para intercambiar figuritas del Mundial.

Un chico de 10 años oriundo de Cañuelas , fanático del fútbol, se convirtió en el impulsor de una gran movida cultural, que llevó a muchísima gente a la Plaza Belgrano para intercambiar figuritas del álbum del Mundial de Fútbol 2026 . Lorenzo “Lolo” Arce , alumno de 3º grado del grado A del turno mañana en la Escuela N° 27 y vecino del barrio El Taladro de la ciudad bonaerense, terminó siendo recibido por la intendenta Marisa Fassi . Y este sábado habrá un segundo encuentro, bajo el lema “La Plaza del Mundial”.

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Hincha de River Plate y bailarín de folclore, Lolo comenzó su movida cuando miraba en el noticiero porteño una nota sobre las multitudes que se congregaban en Parque Patricios , en la Ciudad de Buenos Aires , con el único objetivo de intercambiar figuritas. Según El Ciudadano , el chico estaba frustrado porque en sus propios paquetes la suerte le era esquiva y decidió que la plaza Belgrano de Cañuelas debía tener su propia aduana de "late-late" y "nola".

El chico lanzó la convocatoria a través de sus redes sociales. Y el sábado siguiente, con apenas unos días de difusión, la plaza se llenó de familias. "Pusimos todas las bolsitas y les pegamos los nombres con cinta; ahí tenía todo anotado", relató entusiasmado Lolo. En esa sola tarde logró cambiar más de 100 figuritas y quedó a apenas dos ejemplares de completar su ansiado álbum.

La movida no solo se transformó en un éxito de convocatoria, sino también en un oasis de nostalgia que conmovió a los adultos. "Hoy por hoy, que se junten los niños sin celular, con el papelito anotado con los números de las figus y que los abuelos los acompañen… La verdad es que vivimos una tarde hermosa y estamos muy orgullosos de nuestro Lolo", destacaron desde su entorno familiar.

Recibido por Fassi

El impacto de la iniciativa llegó hasta el despacho del Palacio Municipal. La intendenta Marisa Fassi invitó a Lorenzo para conocer de primera mano su historia.

lolo-fassi Lolo, su álbum y la intendenta Marisa Fassi. El Ciudadano

Durante el encuentro, el pequeño vecino de El Taladro le exhibió orgulloso su álbum, donde resalta la figurita del capitán de la Selección Argentina. "Con Messi y todo, Lolo, sos un genio", lo elogió la jefa comunal al revisar las páginas casi completas.

“La Plaza del Mundial”

Ante la enorme demanda, Lolo ya programó la segunda edición del gran encuentro, que tendrá lugar este sábado. Lo que nació como una juntada espontánea sumó el apoyo del Gobierno municipal para convertirse en "La Plaza del Mundial", una propuesta oficial para que toda la comunidad pueda vivir una tarde puramente mundialista.

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Con el sello de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el respaldo de la AFA, este segundo encuentro de intercambio de figuritas sumará atractivos extra para los chicos: habrá sorpresas, inflables, shows y streaming en vivo para registrar cada "late" histórica.

La invitación formal de Lolo Arce y el municipio está hecha para este sábado 13 de junio en la Belgrano, con el despliegue principal programado de 15 horas a 18 horas y la gran cita de intercambio fijada a las 16 horas, para traer las repetidas, hacer amigos, cambiar y vivir juntos la magia del Mundial.

Fuente: Agencia DIB