Mundial 2026: el árbitro de Argentina vs Argelia es el mismo que en la final de Qatar 2022

El árbitro polaco estará en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak (45) será el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , este martes 16 por la noche ante Argelia. Su brillosa calva nos trae un imborrable recuerdo -¡cómo olvidarlo!- ya que también dirigió la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

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Los asistentes también serán de Polonia -Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik-, mientras que el cuarto árbitro y el de reserva llegan de Australia, Campbell-Kirk Kawana Waugh e Isaac Trevis.

En la final de Qatar 2022 (que terminó 3 a 3 y se definió por penales), Marciniak sancionó un penal a favor de Argentina en el primer tiempo y dos para Francia, uno en la segunda mitad y otro en el tiempo extra.

El polaco también había dirigido a la selección argentina en el debut del Mundial de Rusia 2018, cuando Argentina empató agónicamente ante Islandia -con un penal atajado a Messi, incluido-.

Finalmente, el otro encuentro mundialista en el que Marciniak arbitró a Argentina fue en los octavos de Qatar 2022, cuando el equipo de Scaloni ganó 2 a 1 a Australia.

El polaco y Argentina se vuelven a cruzar este martes 16, a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el debut de la selección ante Argelia.

Fuente: Agencia DIB