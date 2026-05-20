Estrenos con Oreiro, sagas de "La Casa de Papel" y "Star Wars", y la Mano de Dios

Natalia, tan nuestra y uruguaya como el mate

"Nada entre los dos", uno de los estrenos de la semana.

Escobar: el museo ferroviario escondido en un galpón que asombra a los visitantes

Estrenos con Caro Pardíaco, fútbol y la última de Guy Ritchie

Creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina, con Pedro Alonso y Michelle Jenner, recupera al personaje más seductor de " La casa de papel" en otro golpe, el robo de una obra de Da Vinci. Joyas, lujo y traiciones acompañan su elegante vocación por el delito.

Menos urgencia y más glamour en este spin-off en el que importa tanto el robo como el placer de ejecutarlo. Funciona como expansión del mito y confirma que Berlín siempre fue más interesante que el atraco.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Tráiler oficial | Netflix

"The Boroughs"

(Estados Unidos/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Netflix

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, con Alfred Molina y Geena Davis, propone una comunidad de jubilados donde la rutina se quiebra con una amenaza sobrenatural. Entre pasillos prolijos y vecinos cordiales, el verdadero enemigo parece ser el tiempo.

La gracia está en invertir la lógica habitual del género: aquí no corren adolescentes sino veteranos con memoria, ironía y cuentas pendientes. Ese cambio de perspectiva le da espesor y una melancolía poco frecuente.

En síntesis: Vejez, misterio, resistencia.

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Avance oficial | Netflix

"James"

(Colombia/2026) Serie Documental. 3 Episodios. Netflix

Protagonizada por el futbolista colombiano James Rodríguez y dirigida por Simón Brand, recorre su vida desde sus inicios hasta la explosión en Brasil 2014, pasando por Real Madrid y Bayern Munich, y el peso de sostener una figura convertida en símbolo nacional.

Más que una celebración deportiva, retrata a un talento atravesado por la expectativa ajena. Entre goles, lesiones y críticas aparece el hombre detrás del ídolo: alguien obligado a convivir con su propia leyenda.

En síntesis: Gloria, presión, legado.

Embed - James. | Tráiler oficial | Netflix

"Satisfacción garantizada"

("Maximum Pleasure Guaranteed", EE.UU/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Apple TV+

Creada por David J. Rosen, con Tatiana Maslany, sigue a una mujer atrapada entre la vida doméstica y una deriva criminal inesperada ligada al negocio del placer digital. El thriller convive con una comedia incómoda y bastante ácida.

Funciona mejor cuando abraza el absurdo y deja que su protagonista se vuelva imprevisible. No busca moralizar sino mostrar cómo el deseo, el dinero y la mentira suelen entrar por la misma puerta.

En síntesis: Riesgo, humor, vértigo.

Embed - Máximo placer garantizado (2026) — Tráiler Oficial Subtitulado Español Latino | AppleTV+

Estrenos en cine

"Nada entre los dos"

(Argentina-Uruguay/2026)

Dirigida por Juan Taratuto, con Gael García Bernal y Natalia Oreiro, sigue a dos ejecutivos de una multinacional alimenticia que se conocen durante un viaje laboral en el Caribe, en medio de una crisis personal y empresarial. Ya en Uruguay, esa conexión inesperada empieza a alterar sus certezas.

Con tono íntimo y sin estridencias, la película se apoya en los matices emocionales y en la química de sus protagonistas.

En síntesis: Deseo, crisis, elección.

Embed - NADA ENTRE LOS DOS | TRAILER

"El partido"

(Argentina/2026)

Juan Cabral y Santiago Franco reconstruyen el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en México 86, cruzando la Mano de Dios y el Gol del Siglo con la memoria de Malvinas y una revancha emocional colectiva.

Se vale de archivos inéditos y testimonios de ambos bandos para transformar un partido histórico en un relato político y humano. Para recordar.

En síntesis: Épico, sensible, revelador.

Embed - EL PARTIDO | TRAILER OFICIAL

"Star Wars: The Mandalorian & Grogu"

(EE.UU./2026)

Jon Favreau lleva al cine a Din Djarin y Grogu en una aventura que enfrenta restos del Imperio y nuevos señores de la guerra dentro de la Nueva República.

Más que un spin-off, marca el regreso formal de Star Wars a salas con Pedro Pascal al frente y una apuesta a la épica clásica. Para fanáticos.

En síntesis: Nostálgica, expansiva, contundente.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado

También se estrenan

"La chica de Colonia" (""Köln 75, Alemania- Polonia-Bélgica/2025.), trastienda del concierto de Keith Jarret en Colonia '79; "Nico" (Uruguay-Argentina/2025), de Salomón Reyes; "Lo que mata" ("The Things You Kill", Canadá-Francia-Polonia-Turquía/2025), de Alireza Khatami; y "El pasajero de diablo" ("Passenger", EE.UU./2025) de André Ovedral, con Melissa Leo. Para los más chicos "Pequeños monstruos 2" ("Finnick 2", Rusia/2025), animación de Dennis Chernov; y "Viejos malditos" (Ecuador-Argentina/2026), de Xavier Chávez C., con eje en un geronte viudo y gruñon y un gato callejero complicado.

El Personaje de la Semana

natalia-oreiro rs Natalia, tan nuestra y uruguaya como el mate

Natalia Oreiro: del Río de La Plata al mundo

Natalia Oreiro nació en Montevideo el 19 de mayo de 1977 y llegó a la Argentina siendo adolescente, primero como Paquita de Xuxa y luego como figura televisiva, musical y popular en toda América Latina, Rusia e Israel. Pero fue el cine el que le permitió construir una carrera más compleja y durable.

Su primera aparición fuerte en pantalla grande fue "Un argentino en Nueva York" (1998, YouTube), de Juan José Jusid, junto a Guillermo Francella. Allí ya aparecía esa mezcla de frescura, insolencia y carisma natural que la convirtió en un fenómeno popular.

Embed - Un Argentino en New York(1998)

Después llegó "Cleopatra" (2003, Prime Video), de Eduardo Mignogna, junto a Norma Aleandro. Interpretando a una joven prostituta que se cruza con una mujer madura en crisis, Oreiro mostró una intensidad dramática que sorprendió incluso a quienes la seguían desde la TV.

Embed - Trailer Cleopatra - Natalia Oreiro

En "Música en espera" (2009, Prime Video/Google Play), de Hernán Goldfrid, junto a Diego Peretti, recuperó la comedia romántica con timing y elegancia.

Embed - Música en Espera -- Trailer (HBO Latino)

En "Francia" (2009), de Israel Adrián Caetano, junto a Lautaro Delgado, se movió hacia un registro más seco y realista.

Embed - "Francia", de Adrián Caetano (trailer)

Con "Miss Tacuarembó" (2010, YouTube), del uruguayo Martín Sastre, abrazó el musical pop y el kitsch con inteligencia y humor.

Embed - Miss Tacuarembó (Película Completa) (Sub Eng)

Uno de sus trabajos más celebrados llegó con "Infancia clandestina" (2011, Prime Video), de Benjamín Ávila, junto a Ernesto Alterio. Ambientada durante la dictadura argentina, exigía una actuación contenida y profundamente humana.

Embed - "Infancia clandestina", de Benjamín Ávila - Trailer

En "Wakolda" (2013, Prime Video), de Lucía Puenzo, volvió a demostrar sobriedad interpretativa en una historia inquietante sobre Josef Mengele en la Patagonia.

Embed - WAKOLDA - Trailer Oficial

Con "Gilda" (2016, Netflix), de Lorena Muñoz, junto a Javier Drolas, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera: no imitó a la cantante, logró encarnarla.

Embed - GILDA - TRAILER OFICIAL

Después llegaron "Re loca" (2018, Netflix y YouTube), de Martino Zaidelis, junto a Diego Torres, y más recientemente "Casi muerta" (2023, HBO+), de Fernán Mirás, junto a Diego Velázquez.

Embed - RE LOCA | Tráiler oficial (HD)

https://youtu.be/8RYMZVoD-3o

Embed - CASI MUERTA - Trailer Oficial (HD) 1

El anterior éxito de Oreiro resultó "La mujer de la fila" (2025, Netflix), de Benjamín Ávila, la odisea de la madre de un casi adolescente que cae en prisión.

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Lo interesante nunca fue solamente su éxito, sino cómo evitó quedar atrapada dentro de él. Pudo repetirse indefinidamente, pero eligió cambiar, incomodarse y asumir riesgos. La popularidad envejece rápido; la presencia no. Y Oreiro pertenece justamente a ese grupo escaso de actrices cuya vigencia no depende de una moda sino de una identidad artística capaz de reinventarse sin perder autenticidad.

Fuente: Agencia DIB