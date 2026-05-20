Estrenos con Oreiro, sagas de "La Casa de Papel" y "Star Wars", y la Mano de Dios

Estrenos en plataformas
"Berlín y La dama del armiño"
(España/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Netflix
Pantalla Total trae estrenos de cine y series: la película de Natalio Oreiro y Gael García Bernal, un spin off de "La Casa de Papel", un documental sobre Argentina vs Inglaterra en México 86, y "The Mandalorian and Grogu".
(España/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Netflix
Creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina, con Pedro Alonso y Michelle Jenner, recupera al personaje más seductor de "La casa de papel" en otro golpe, el robo de una obra de Da Vinci. Joyas, lujo y traiciones acompañan su elegante vocación por el delito.
Menos urgencia y más glamour en este spin-off en el que importa tanto el robo como el placer de ejecutarlo. Funciona como expansión del mito y confirma que Berlín siempre fue más interesante que el atraco.
En síntesis: Estilo, delito, carisma.
(Estados Unidos/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Netflix
Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, con Alfred Molina y Geena Davis, propone una comunidad de jubilados donde la rutina se quiebra con una amenaza sobrenatural. Entre pasillos prolijos y vecinos cordiales, el verdadero enemigo parece ser el tiempo.
La gracia está en invertir la lógica habitual del género: aquí no corren adolescentes sino veteranos con memoria, ironía y cuentas pendientes. Ese cambio de perspectiva le da espesor y una melancolía poco frecuente.
En síntesis: Vejez, misterio, resistencia.
(Colombia/2026) Serie Documental. 3 Episodios. Netflix
Protagonizada por el futbolista colombiano James Rodríguez y dirigida por Simón Brand, recorre su vida desde sus inicios hasta la explosión en Brasil 2014, pasando por Real Madrid y Bayern Munich, y el peso de sostener una figura convertida en símbolo nacional.
Más que una celebración deportiva, retrata a un talento atravesado por la expectativa ajena. Entre goles, lesiones y críticas aparece el hombre detrás del ídolo: alguien obligado a convivir con su propia leyenda.
En síntesis: Gloria, presión, legado.
("Maximum Pleasure Guaranteed", EE.UU/2026) Serie. Temporada 1. 8 Episodios. Apple TV+
Creada por David J. Rosen, con Tatiana Maslany, sigue a una mujer atrapada entre la vida doméstica y una deriva criminal inesperada ligada al negocio del placer digital. El thriller convive con una comedia incómoda y bastante ácida.
Funciona mejor cuando abraza el absurdo y deja que su protagonista se vuelva imprevisible. No busca moralizar sino mostrar cómo el deseo, el dinero y la mentira suelen entrar por la misma puerta.
En síntesis: Riesgo, humor, vértigo.
(Argentina-Uruguay/2026)
Dirigida por Juan Taratuto, con Gael García Bernal y Natalia Oreiro, sigue a dos ejecutivos de una multinacional alimenticia que se conocen durante un viaje laboral en el Caribe, en medio de una crisis personal y empresarial. Ya en Uruguay, esa conexión inesperada empieza a alterar sus certezas.
Con tono íntimo y sin estridencias, la película se apoya en los matices emocionales y en la química de sus protagonistas.
En síntesis: Deseo, crisis, elección.
(Argentina/2026)
Juan Cabral y Santiago Franco reconstruyen el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en México 86, cruzando la Mano de Dios y el Gol del Siglo con la memoria de Malvinas y una revancha emocional colectiva.
Se vale de archivos inéditos y testimonios de ambos bandos para transformar un partido histórico en un relato político y humano. Para recordar.
En síntesis: Épico, sensible, revelador.
(EE.UU./2026)
Jon Favreau lleva al cine a Din Djarin y Grogu en una aventura que enfrenta restos del Imperio y nuevos señores de la guerra dentro de la Nueva República.
Más que un spin-off, marca el regreso formal de Star Wars a salas con Pedro Pascal al frente y una apuesta a la épica clásica. Para fanáticos.
En síntesis: Nostálgica, expansiva, contundente.
"La chica de Colonia" (""Köln 75, Alemania- Polonia-Bélgica/2025.), trastienda del concierto de Keith Jarret en Colonia '79; "Nico" (Uruguay-Argentina/2025), de Salomón Reyes; "Lo que mata" ("The Things You Kill", Canadá-Francia-Polonia-Turquía/2025), de Alireza Khatami; y "El pasajero de diablo" ("Passenger", EE.UU./2025) de André Ovedral, con Melissa Leo. Para los más chicos "Pequeños monstruos 2" ("Finnick 2", Rusia/2025), animación de Dennis Chernov; y "Viejos malditos" (Ecuador-Argentina/2026), de Xavier Chávez C., con eje en un geronte viudo y gruñon y un gato callejero complicado.
Natalia Oreiro nació en Montevideo el 19 de mayo de 1977 y llegó a la Argentina siendo adolescente, primero como Paquita de Xuxa y luego como figura televisiva, musical y popular en toda América Latina, Rusia e Israel. Pero fue el cine el que le permitió construir una carrera más compleja y durable.
Su primera aparición fuerte en pantalla grande fue "Un argentino en Nueva York" (1998, YouTube), de Juan José Jusid, junto a Guillermo Francella. Allí ya aparecía esa mezcla de frescura, insolencia y carisma natural que la convirtió en un fenómeno popular.
Después llegó "Cleopatra" (2003, Prime Video), de Eduardo Mignogna, junto a Norma Aleandro. Interpretando a una joven prostituta que se cruza con una mujer madura en crisis, Oreiro mostró una intensidad dramática que sorprendió incluso a quienes la seguían desde la TV.
En "Música en espera" (2009, Prime Video/Google Play), de Hernán Goldfrid, junto a Diego Peretti, recuperó la comedia romántica con timing y elegancia.
En "Francia" (2009), de Israel Adrián Caetano, junto a Lautaro Delgado, se movió hacia un registro más seco y realista.
Con "Miss Tacuarembó" (2010, YouTube), del uruguayo Martín Sastre, abrazó el musical pop y el kitsch con inteligencia y humor.
Uno de sus trabajos más celebrados llegó con "Infancia clandestina" (2011, Prime Video), de Benjamín Ávila, junto a Ernesto Alterio. Ambientada durante la dictadura argentina, exigía una actuación contenida y profundamente humana.
En "Wakolda" (2013, Prime Video), de Lucía Puenzo, volvió a demostrar sobriedad interpretativa en una historia inquietante sobre Josef Mengele en la Patagonia.
Con "Gilda" (2016, Netflix), de Lorena Muñoz, junto a Javier Drolas, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera: no imitó a la cantante, logró encarnarla.
Después llegaron "Re loca" (2018, Netflix y YouTube), de Martino Zaidelis, junto a Diego Torres, y más recientemente "Casi muerta" (2023, HBO+), de Fernán Mirás, junto a Diego Velázquez.
El anterior éxito de Oreiro resultó "La mujer de la fila" (2025, Netflix), de Benjamín Ávila, la odisea de la madre de un casi adolescente que cae en prisión.
Lo interesante nunca fue solamente su éxito, sino cómo evitó quedar atrapada dentro de él. Pudo repetirse indefinidamente, pero eligió cambiar, incomodarse y asumir riesgos. La popularidad envejece rápido; la presencia no. Y Oreiro pertenece justamente a ese grupo escaso de actrices cuya vigencia no depende de una moda sino de una identidad artística capaz de reinventarse sin perder autenticidad.
Fuente: Agencia DIB