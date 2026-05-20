Marcha contra el ajuste en salud: gran convocatoria en Plaza de Mayo y réplicas en todo el país

Miles de trabajadores de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades sanitarias provinciales y municipales y ciudadanos de todo el país participaron este martes de la Marcha Federal de Salud realizada en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el cese del ajuste del Gobierno Nacional sobre el sistema sanitario argentino.

La movilización expresó la preocupación creciente frente al deterioro de las políticas públicas de salud , el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto concreto que estas medidas ya tienen sobre la vida cotidiana de millones de personas. La convocatoria culminó con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes.

La marcha central, en la Ciudad Atónoma de Buenos Aires, comenzó en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación y se dirigió hacia Plaza de Mayo , junto a sindicatos, agrupaciones de pacientes, organizaciones sociales y médicas, bajo la consigna "La salud no puede esperar" .

Esta iniciativa buscó visibilizar la fuerte crisis en el sector y el rechazo al plan que lleva adelante el Gobierno Nacional a través de la cartera que comanda el ministro Mario Lugones; asimismo, contó con el apoyo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Embed Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud realizarán este miércoles una Marcha Federal hacia Plaza de Mayo en rechazo a los recortes impulsados por el Gobierno nacional.



La movilización comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud, en Avenida 9 de… pic.twitter.com/wsDPuKSq8E — Agencia DIB (@AgenciaDib) May 20, 2026

Impacto en el sistema de salud y la comunidad toda

Tanto el Foro por el Derecho a la Salud como los gremios que representan a los trabajadores del sector y sindicatos que adhirieron a la convocatoria - Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de más de 140 organizaciones de distintas centrales obreras- denunciaron un recorte presupuestario de unos 63.000 millones de pesos en las partidas públicas sanitarias, por ese motivo, exigen frenar el "desguace" del sistema.

El ajuste, de acuerdo al documento que se cmopartió en la movilización, genera consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.

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La movilización también puso en agenda el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación -que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis -, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.

Fuente: Agencia DIB