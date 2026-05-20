En la Provincia hubo menos causas penales, pero subieron los delitos contra las personas

En el año 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias en la provincia de Buenos Aires , 1.012.857 correspondientes al Fuero Criminal y Correccional y tan solo 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil . Estas últimas representan el 2,2% de total de IPP iniciadas en la Provincia. En comparación con 2024, se evidenció una disminución en ambos fueros : del 6,4% en el Fuero Criminal y Correccional y del 0,9% en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, informó el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al Fuero Criminal y Correccional, respecto de la distribución de IPP iniciadas por departamento judicial, se destacan con mayor valor porcentual Lomas de Zamora (12,4% ), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%), los cuales en conjunto conforman casi un tercio del total de los inicios. Los veinte departamentos judiciales presentaron una disminución interanual. En relación con el promedio provincial (-6,4%), las mayores caídas se observaron en La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).

De acuerdo con los datos a los que tuvo acceso Agencia DIB, el año pasado se iniciaron 124.723 IPP por delitos contra las personas, el 12,3% del total . En comparación con el año 2024, aumentaron 3,2%. Dentro de este conjunto, los delitos con mayor cantidad de IPP, y por lo tanto mayor participación, fueron las lesiones leves y las culposas. Mientras que las lesiones leves no presentaron cambios significativos con relación al año anterior, las culposas crecieron un 11,9%.

En cuanto a homicidios, se registraron 1.724 IPP por homicidios dolosos, un 1,1% más que en 2024, como consecuencia del aumento de los homicidios tentados (6,5%) . Por el contrario, los homicidios dolosos consumados evidencian una reducción del 6% que se corresponde con 44 homicidios menos. En el caso de los homicidios culposos se observó un alza del 3,3%.

El total de delitos contra la integridad sexual se redujo un 1,5% con respecto al año anterior, dado que las IPP iniciadas por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal disminuyeron 6,9% y 5,6% respectivamente. Contrariamente, los otros delitos contra la integridad sexual crecieron un 16,9%, fundamentalmente por el aumento de los delitos Producción y comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y Grooming.

A nivel provincial se iniciaron 109.289 IPP por delitos contra la libertad, que representaron el 10,8% del total. Con relación al año anterior, estos delitos aumentaron el 2,9%. La tendencia se explica por el incremento de las amenazas (3,3%), que constituyen una elevada proporción de los delitos contra este bien jurídico. En sentido opuesto, los apremios ilegales y torturas decrecieron a nivel provincial en un 13,2%.

Las 379.980 IPP iniciadas por delitos contra la propiedad conforman el 37,5% del total de IPP del año. En relación con el período anterior, estos delitos disminuyeron un 12,3%. A excepción de daño, todos los delitos contra este bien jurídico protegido bajaron respecto del año anterior. La mayor caída relativa se produjo en hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública (-21%), seguido de robo (-16,1%), hurto (-14,4%) y robo agravado por uso de arma (-12,4%).

Por delitos contra la seguridad pública, se iniciaron 84.697 investigaciones, las que comprenden el 8,4% de las IPP del año. Dentro de este conjunto, los delitos vinculados con infracciones a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, que conforman el mayor volumen (80.138 IPP), registraron una variación mínima del 1% en comparación con el año anterior.

Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

En 2025 los departamentos judiciales con mayor participación porcentual fueron Lomas de Zamora (10,7%), La Plata (9,9%) y San Martín (9,8%), que, sumados, acumulan el 30% de las IPP iniciadas en el fuero. En comparación con el año anterior, los departamentos judiciales que tuvieron una reducción de causas mayor a la del total provincial fueron siete, los más notables Mercedes (-18%), La Plata (-12,9%) y Zárate-Campana (-8,7%). En sentido inverso, algunos departamentos mostraron un marcado aumento, como son los casos de Moreno-General Rodríguez (20%), Pergamino (13,2%), San Martín (10,5%) y Trenque Lauquen (8,9%).

En comparación con el año anterior, el total de IPP iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil presentó una leve disminución (-0,9%). Sin embargo, a nivel de los agrupamientos de delitos, la situación es heterogénea. Los delitos contra las personas tomados en su conjunto comprendieron el 19,5% de total de IPP iniciadas. Dentro de ellos, el más frecuente fue lesiones leves (15,4%). Con relación al período anterior, los delitos contra las personas aumentaron 7,7%. En el caso de los homicidios dolosos también se observó un alza. Los consumados crecieron el 12,9% y en tentativa el 25,2%, dando como resultado la suba del 20,5% en el total de homicidios dolosos.

Los delitos contra la integridad sexual constituyeron el 10,8% de las IPP iniciadas. El abuso sexual simple bajó el 7,3%. En cambio, el abuso sexual con acceso carnal subió 10,9%, y la categoría otros delitos contra la integridad sexual, 21,8%, principalmente por el aumento del delito de Producción y comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

Los delitos contra la libertad, que conformaron el 13,3% de las IPP iniciadas en el fuero, mostraron un alza del 12,2%, que se explica por el crecimiento de las IPP iniciadas por amenazas (16%). Los delitos contra la propiedad abarcaron el 28,8%. En comparación con 2024, los delitos contra este bien jurídico protegido presentaron una disminución del 12,1%. Se destacan las caídas de robo y de hurto, del 21% y 19,3% respectivamente.

El informe del Ministerio Público Fiscal

“En el marco de las políticas de transparencia institucional y acceso a la información”, a través del sitio web institucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, se publicó la información estadística correspondiente a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional (FCC) y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) en el año 2025 y su comparación con el año anterior. Los datos fueron extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) el 11 de enero de 2026.

Según se explica, se relevaron todas las IPP iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, ya sea por delitos consumados como tentados. En los casos en que en una IPP se investigara más de un delito (concurso de delitos), se informó el primero registrado en el sistema informático.

Fuente: Agencia DIB