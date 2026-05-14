Diputados: LLA dio un paso clave para llevar al recinto cambios en la zona fría

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron un triunfo esperado al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría , sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en más de 80 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés , ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto . En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el miércoles 20 , donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo durante varias horas y con la presencia de Carmen Tettamanti , secretaria de Energía. Allí se justificó la necesidad de recortar el beneficio se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y más de 80 del territorio bonaerense.

El dictamen de mayoría consiguió 46 firmas en total , correspondientes a LLA, la UCR, el Pro, el MID, pero también representantes de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. Y también fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

En el debate, la diputada nacional Jimena López, sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, y alertó sobre el impacto directo que estos cambios tendrán en la economía cotidiana de las familias bonaerenses. “Las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, cerró.

zona fría pba

Menos beneficios por los cambios en zona fría

Más allá del dictamen de mayoría, como viene informando Agencia DIB, será clave en el reciento el voto de diputados de provincias que hace cinco años se sumaron al beneficio que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

zona fría debate El debate en comisión del proyecto de la zona fría.

Cuáles son los municipios que perderían la zona fría

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Fuente: Agencia DIB