miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 22:43

Country Indio Cuá: vecino declaró que Manuel Adorni le pagó más de US$ 20 mil por un alquiler

El jefe de Gabinete Manuel Adorni le pagó ese dinero en efectivo. Fue mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete Manuel Adorni, en abril, durante su exposición en el Congreso.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, en abril, durante su exposición en el Congreso.

Un nuevo testigo declaró en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Se trata de José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, quien aseguró que el jefe de Gabinete le alquiló la propiedad por más de US$ 20.000 en efectivo mientras realizaba refacciones en su inmueble dentro del mismo predio, ubicado en Exaltación de la Cruz.

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De acuerdo con el testimonio brindado esta mañana ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el monto corresponde a dos contratos de alquiler. Según precisó, Adorni se hospedó allí mientras, a pocos metros, se desarrollaban obras en su propiedad por un valor de US$ 245.000, de acuerdo con la declaración del contratista Matías Tabar.

Según informó la agencia Noticias Argentina, los alquileres informales incluyeron un primer contrato temporal firmado en octubre de 2023 por US$ 5.600 en efectivo, destinado a una estadía durante el verano de 2024, cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero presidencial. Luego se concretó un segundo acuerdo por US$ 13.000 en efectivo para residir en el country mientras avanzaban las refacciones de la casa que había adquirido por US$ 120.000. A esto se sumó una extensión informal por tres meses, debido a demoras en la obra, que implicó un pago adicional de US$ 2.400 en efectivo.

Rodríguez afirmó que la totalidad de las operaciones -que ascienden a US$ 21.000- se realizaron en efectivo, mediante entrega directa de dinero.

Diputados: sin quórum

Ante la falta de garantías para alcanzar el quórum, sectores de la oposición que impulsaban una sesión especial prevista para mañana a las 11 decidieron suspender la convocatoria en la Cámara de Diputados y postergarla para la próxima semana. El temario giraba en torno de la situación de Adorni e incluía pedidos de informes, interpelaciones y una eventual moción de censura.

El pedido de sesión había sido encabezado por Esteban Paulón, con el acompañamiento de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda. Sin embargo, Unión por la Patria -principal bloque opositor- optó por no sumarse a la iniciativa, al considerar que no estaban dadas las condiciones para reunir el número necesario de diputados en el recinto.

Hermano imputado

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en su declaración patrimonial.

En funciones

Pese al contexto judicial, Adorni continuará con actividad oficial. Está previsto que mañana jueves viaje a Mendoza para participar de un acto de gestión. La semana pasada encabezó una conferencia de prensa y, según fuentes oficiales, podría repetir una presentación similar el viernes con el objetivo de cerrar la semana con anuncios.

Fuente: Agencia DIB / Con información de NA

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