Gas: el oficialismo buscará aprobar en Diputados los cambios en la zona fría

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría y elimina el fondo compensador eléctrico , entre otros puntos, lo que impactaría de lleno en las tarifas de gas y luz que pagan los usuarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés , ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto . En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para este miércoles , donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

En principio, hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar con el quórum . Luego, en tanto, se abrirá un interrogante sobre su aprobación. Desde el oficialismo confían en tener los votos para que el proyecto se apruebe de manera general y pase al Senado. Pero después podría sufrir algún rechazo en particular, cuando se discutan los artículos polémicos.

De hecho, en las últimas horas el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, dijo que “es una locura” sacar esa provincia del beneficio de zona fría y alertó que la medida “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”. Se trata de unos 680.000 hogares de 13 departamentos de ese territorio.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria", expresó. Además, detalló que más de la mitad de los cordobeses serían afectados por la medida, que podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno.

También el Gobierno de San Luis advirtió sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación (hasta 40 mil pesos por factura de aumento, sin impuestos) y le envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a esa provincia para expresar la preocupación.

Cabe recordar que el Gobierno de Axel Kicillof, como contó Agencia DIB, anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2056541033757061305&partner=&hide_thread=false Rechazamos la quita de subsidios al gas en #Córdoba.



Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares… pic.twitter.com/THsz220Ihu — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 19, 2026

Gas: provincias afectadas y municipios sin subsidios

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

Fuente: Agencia DIB