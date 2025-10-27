Arde la interna peronista tras la derrota con pase de factura de los intendentes

Tras la dura derrota de Fuerza Patria , el intendente de Ensenada, Mario Secco , respaldó al gobernador Axel Kicillof por haber desdoblado las elecciones en provincia de Buenos Aires y apuntó a contra un sector del peronismo vinculado a Cristina Fernández de Kirchner , que "usan a los intendentes como chivo expiatorio" .

La respuesta de Secco fue tras los dichos de su par de Quilmes, Mayra Mendoz a, quien cuestionó con un tiro de elevación al gobernador la estrategia de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. “El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuando leas esto)” , escribió Mendoza en la red social X tras conocerse el resultado de las elecciones.

Desde el kirchnerismo siempre marcaron el desdoblamiento como un error y apuntaban a los jefes comunales que responden a Kicillof por apoyar esta estrategia. "Es una barbaridad que nos quieran decir que nos borramos" , marcó Secco este lunes en Urbana Play. "Los que hablan de que nos borramos, hay que preguntarles qué hicieron ellos . Yo no mezquiné nada en la campaña y otros lo único que hacen es hablar con los medios", agregó.

"Me da bronca que cuando quieren gastar al gobernador (Kicillof) y nos toman de punto a nosotros . Fuimos las mulas mucho tiempo. Cuando ganábamos por 40 puntos, el que ganaba era otro", cuestionó y destacó que el mandatario bonaerense "puso en valor a los intendentes".

Consultado por la publicación de Mendoza en redes sociales tras conocerse los resultados, desestimó sus declaraciones: "Usted la conoce, ella piensa de una manera y nosotros de otra". Y agregó: "Cuando les conviene nos usan a los intendentes y también nos usan de chivo expiatorio para gastarnos. El esfuerzo que se ha hecho ha sido extraordinario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1982597287525466512&partner=&hide_thread=false Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.



El conurbano va a salvar a La Patria y… pic.twitter.com/ADRwL3qtkf — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 26, 2025

Otras voces de intendentes peronistas

También el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, mandó un mensaje a la interna del peronismo. “Los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos”, dijo desde el escenario del bunker montado en ese distrito.

Mientras que el pehuajense Pablo Zurro, buscó bajar un mensaje confrontativo pero se mostró a favor de la postura de la expresidenta: “Tal vez tendrían que haberle hecho caso a Cristina de no desdoblar las elecciones; pero eso ya paso, hay que mirar hacia el futuro”.

Desde la previa de las elecciones provinciales, que tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre, dentro del peronismo bonaerense se abrió un fuerte debate. Por un lado, el grupo de dirigentes más cercanos a la expresidenta sostenían la importancia de que las elecciones sean concurrentes, es decir, que las provinciales y las nacionales se den en la misma jornada electoral. Por otra parte, el gobernador, intendentes que lo respaldan y su círculo más cercano, mantuvieron la decisión de desdoblar. (DIB)