El mapa, pintado de violeta: LLA ganó en 99 de los 135 distritos bonaerenses

La Libertad Avanza arrasó en el interior y ganó en varios municipios del AMBA. El peronismo retuvo sus bastiones históricos en el Conurbano.

Por Agencia DIB
El mapa de la Provincia, pintado de violeta. 

La victoria de La Libertad Avanza resultó aplastante medida en términos de despliegue territorial: la lista que encabezó Diego Santilli se impuso en 99 de los 135 distritos que componen la provincia a la de Fuerza Patria de Jorge Taiana.

El mapa mostró una imagen contundente: casi completamente pintado de violeta, lo que marcó otro fuerte contraste con la elección de septiembre: Fuerza Patria solo ganó en 36 ciudades.

Además de arrasar en el interior, los libertarios se impusieron en La Plata, donde el septiembre había hecho una buena elección y en distritos del norte del conurbano como San Isidro, donde gobierna Ramón Lanús y LLA se quedó con 57,6% de los votos contra 25,9% o Tigre, donde manda el peronismo Julio Zamora pero la lista de Santilli ganó por ocho puntos.

En cambio, Fuerza Patria logró buenos resultados en distritos de histórica hegemonía peronista como La Matanza, gobernada por el kicillofista Fernando Espinoza, donde se impuso con 48,3% contra el 32,5% de LLA; Quilmes -la intendenta es la camporista Mayra Mendoza-, donde se quedó con el 45,7% contra el 37,7% de LLA. El peronismo ganó también el Esteban Echeverría 36,1% contra 27,7%; Almirante Brown, donde la ventaja fue de 15,3%, Lomas de Zamora, donde se impuso por 13.4%.

El propio Santilli compartió un mapa de la provincia pintado de violeta en un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Hicimos historia en la Provincia!”. Después, en la conferencia de prensa del oficialismo aseguro que el resultado demuestra que “la Provincia quiere el cambio”. “Los convoco a que demos esa batalla en 2027”, agregó en referencia a la elección para elegir al sucesor de Axel Kicillof.

Por el lado del peronismo, Mendoza salió a agradecer el triunfo en su distrito, en un post de X en el que dejó un duro mensaje interno contra Axel Kicillof, al que no nombró. "El conurbano va a salvar a la Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuando leas esto)", escribió. Fueuna referencia al efecto del desdoblamiento electoral decidido por el Gobernador, que según el cristinismo rsultó perjudicial a la postra.

Las elecciones legislativas con la BUP.

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

